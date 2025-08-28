Almanya Başbakanı Merz: Putin ve Zelenskiy Arasında Görüşme Gerçekleşmeyecek

Güncelleme:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırının ardından Putin ve Zelenskiy arasında bir görüşme olmayacağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yapılacak görüşmede, Almanya ve Fransa'nın Avrupa'daki merkezi rolü de ele alınacak.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Başkan Putin ile Başkan Zelenskiy arasında bir görüşme gerçekleşmeyeceği açık" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa'nın Besançon kentinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yapacağı görüşme öncesinde konuştu. Merz, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıya değindi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ele alacağı konular arasında küresel sorunların da olduğunu belirten Merz, "Buna ne yazık ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaş da dahildir. Bugün bu konuyu yeniden ele almak zorundayız. Zira geçen hafta Washington'da bir araya geldiğimizde Başkan Trump ve Başkan Putin arasında kararlaştırıldığı gibi, Başkan Zelenskiy ve Başkan Putin arasında bir görüşme gerçekleşmeyeceği açık" dedi.

Merz, Macron ile Almanya ve Fransa arasındaki ekonomik ve politik konuları da ele alacaklarını kaydederek, "Almanya ve Fransa, Avrupa Birliği'nde ve Avrupa kıtasında merkezi bir rol oynamaktadır. Avrupa Birliği'nde birlikte öncelikler belirlemeye ve bazı projeleri ilerletmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
