Almanya Başbakanı Merz: "İran müzakere masasına gelmeli, zaman kazanmaya çalışmayı bırakmalı"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "İran müzakere masasına gelmelidir. Zaman kazanmaya çalışmayı bırakmalıdır. Artık bölgeyi ve tüm dünyayı rehin almamalıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ile bir araya geldi. Merz ve Montenegro, görüşmeleri öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Merz, Montenegro ile görüşmelerindeki önemli başlıklardan birinin Hürmüz Boğazı'ndaki son durum olduğunu belirterek, "Portekiz ile serbest ve güvenli deniz yollarının önemi ve İran'ın bu deniz yolunu abluka altına alması konusunda aynı farkındalığı paylaşıyoruz. Hürmüz Boğazı'ndaki durum hem Portekiz'de hem de Almanya'da ekonomiye zarar veriyor. Bu nedenle, deniz yollarının özgürlüğünü mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis etmek için birlikte çaba gösteriyoruz" dedi.

"İran müzakere masasına gelmeli, zaman kazanmaya çalışmayı bırakmalı"

Gerekli şartlar sağlandığında Almanya'nın deniz yollarının güvenliğini kalıcı olarak korunması için askeri olarak da harekete geçmeye hazır olduğunu yineleyen Merz, "Bu amaçla ilk Alman gemisi halihazırda Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkmıştır. Hürmüz Boğazı'nın blokajı devam ederse, İran'a yönelik yaptırım baskısını artırmamız gerektiğini savundum. Ortak mesajımız şudur. İran müzakere masasına gelmelidir. Zaman kazanmaya çalışmayı bırakmalıdır. Artık bölgeyi ve tüm dünyayı rehin almamalıdır. Askeri nükleer programı kesin ve kalıcı olarak sonlandırılmalı ve İsrail ile bölgedeki ortaklarımıza yönelik saldırılara, sivil altyapıya yönelik son saldırılara da son verilmelidir" dedi.

"Güçlü NATO hem Avrupa hem ABD için önemli"

Transatlantik ilişkilere de değinen Merz, "Güçlü ve birleşik bir NATO'nun Avrupa ve ABD için iyi olduğu konusunda hemfikiriz. Bu çalkantılı zamanlarda Almanya bu nedenle net bir transatlantik pusulayı takip etmektedir. Lahey Zirvesi'nde varılan mutabakatı hızlı ve kararlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bunu sadece kendi çıkarlarımız için değil ortak çıkarlarımız için ve en derin inancımızdan hareketle yapıyoruz. Müttefiklerimiz buna güvenebilirler. Bu bağlamda Atlantik'in her iki yakasındaki dostlarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunarım" dedi.

ABD'nin Avrupa'ya yönelik gümrük vergilerini artırma ve ticari ilişkiler bağlamındaki gerilimlere ilişkin olarak ise Merz, "Her şeyden önce ihracat ekonomisi için planlama güvenliğine ihtiyacımız var. Bu uzun süren belirsizlik, Atlantik'in her iki yakasına da zarar veriyor hem ABD ekonomisine hem de Avrupa ekonomisine zarar veriyor. Geçen yılki mutabakat temelinde, her iki tarafın da elini uzattığı ve bu konuda bir sonuca varabileceğimiz bağlayıcı bir ticaret politikası anlaşmasına en kısa sürede varılmasını çok memnuniyetle karşılayacağım" ifadelerini kullandı.

"Transatlantik alanı koruma konusunda ortak menfaatimizi var"

Merz, ABD'nin Almanya'dan asker çekme ve orta menzilli silahların Almanya'da konuşlandırmayacağı kararına ilişkin bir soru üzerine, "ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinde ABD tarafı için yeni önceliklerin yanı sıra asker sayısında da azaltma öngörülüyor. Temelde mesele hem Avrupalı hem de Amerikalı NATO ortaklarının transatlantik güvenliğidir. Transatlantik alanı korumaya devam etmek konusunda ortak bir menfaatimiz var ve bu temelde iyi sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

"İran'ın yaptıkları kabul edilemez"

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro ise, Orta Doğu'daki çatışmaları çözümünde diplomasinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Çatışmalar, bölünme veya bölünmeye yol açan faktörlerle çözülemez. Mesele iki taraf arasında diyalog kurma becerisidir. Elbette bir hata yapanları, bu hatayı yaptıklarına ve belki de kararlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiğine ikna etmeliyiz. İran'ın yaptıkları, hem nükleer yetenekler edinme çabaları açısından hem uluslararası ticarete etkisi açısından hem de anlaşılmaz saldırılar nedeniyle kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı