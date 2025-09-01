Aliyev, Zengezur Koridoru'nun Önemi Üzerine Konuştu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'in Tianjin kentinde gerçekleştirilen 25. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ndeki konuşmasında, "Yakın gelecekte Zengezur Koridoru, hem Orta Koridor'un hem de Kuzey-Güney Koridoru'nun bir sonraki önemli bölümü haline gelecek, barışı ve çok taraflı ortaklıkları güçlendirecektir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in daveti ile resmi ziyarette bulunmak üzere Tianjin kentinde temaslarını sürdürüyor. Aliyev temasları kapsamında, Tianjin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katıldı. ŞİÖ'nün Genişletilmiş Oturumu'na katılan Aliyev zirve de konuştu. Azerbaycan ve Çin ilişkilerinin son 2 yılda niteliksel olarak yeni bir aşamaya ulaştığını belirten Aliyev, "Azerbaycan ve Çin arasında samimi, dostane ilişkiler ve kapsamlı bir stratejik ortaklık bulunmaktadır. Bu ilişkilerin derinleştirilmesi, Azerbaycan dış politikasının önemli yönlerinden biridir. Bu yıl iki ülke arasında stratejik ortaklığın kurulmasına dair Ortak Bildirinin imzalanmasını tarihi bir olay olarak nitelendiriyorum. Bunun Azerbaycan-Çin ilişkilerinde yeni bir sayfa açacaktır" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan ile Çin arasındaki karşılıklı iş birliği, ikili gündemin tüm alanlarında güçleniyor"

Azerbaycan'ın Çin'in uluslararası barış, güvenlik ve kalkınmayı desteklemek amacıyla ortaya koyduğu Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi'ni desteklediğini belirten Aliyev, "Çin Devlet Başkanı tarafından ileri sürülmüş Küresel Yönetişim Girişimi'ni, devletlerin egemen eşitliği, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuka saygı temelinde uluslararası ilişkileri iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir adım olarak görüyoruz. Azerbaycan ile Çin arasındaki karşılıklı iş birliği, ikili gündemin tüm alanlarında güçleniyor. Bu, siyasi, ekonomik-ticari, yatırım, enerji, ulaştırma-lojistik alanlarını, dijital ekonomiyi, bilim ve teknolojiyi, eğitim ve kültürün gelişimini kapsıyor. Bu yılın Temmuz ayından itibaren her iki ülkenin vatandaşları için vizesiz rejim uygulanıyor, bu da turizmin gelişimine ivme kazandırıyor" dedi.

Azerbaycan'ın barış ve güvenliğe katkı sağladığını, ayrıca büyük ekonomi, ulaştırma ve enerji projeleri hayata geçirdiğini belirten Aliyev, "Azerbaycan, Çin Devlet Başkanı tarafından ortaya atılan Tek Kuşak Tek Yol girişimini ilk destekleyen ülkelerden birisidir. Bu doğrultuda ciddi pratik projeler hayata geçirilmiştir. Azerbaycan, Avrasya'nın ulaştırma ve lojistik merkezlerinden biridir. Biz, uluslararası taşımacılık koridorlarını aktif şekilde geliştiriyor ve modern altyapı oluşturuyoruz. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorları yeni ekonomik ve ulaştırma perspektifleri oluşturmuştur" diye konuştu.

Azerbaycan, Alat Limanı'nın kapasitesini 15 milyondan 25 milyon tona çıkarmayı planlıyor

Azerbaycan'ın, Alat Uluslararası Deniz Limanı'nın kapasitesini yılda 15 milyon tondan 25 milyon tona çıkarmayı planladığını belirten Aliyev, "Orta Koridor, Azerbaycan üzerinden Çin ve Orta Asya'yı Avrupa ile birleştiren güvenilir ve emniyetli bir güzergahtır. 2022'den bu yana Orta Koridor üzerinden Azerbaycan aracılığıyla yapılan yük taşımacılığı hacmi yaklaşık yüzde 90 artmıştır. Yüklerin bu koridor üzerinden geçiş süresi önemli ölçüde azalmıştır. Azerbaycan'ın ana kısmı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında bağlantının kurulmasına dair yakın zamanda elde edilen anlaşmalar, uluslararası yük taşımacılığı için transit imkanların genişlemesine hizmet edecektir. Eminim ki, yakın gelecekte Zengezur Koridoru hem Orta Koridor'un hem de Kuzey-Güney Koridoru'nun bir sonraki önemli bölümüne dönüşecek, barışı ve çok taraflı ortaklığı güçlendirecektir. Azerbaycan sınırının doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde yer alan yakın ve uzak komşularımıza fayda sağlayacaktır" dedi. - BAKÜ