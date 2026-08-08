Aliyev ve Paşinyan barış anlaşmasının yıl dönümünde görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, iki ülke arasında paraflanan anlaşmanın yıl dönümünde telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla aradı. Görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle 8 Ağustos 2025 tarihinde Washington'da gerçekleştirilen ve iki ülke arasında barışın tesis edilmesini sağlayan Barış Zirvesi'nin birinci yıl dönümü ile Barış Anlaşması metninin paraflanması vesilesiyle görüş alışverişinde bulunuldu. İki lider, barış sürecinin ilerletilmesinde Trump'ın ve ABD hükümetinin oynadığı önemli rolü dile getirirken, aynı zamanda geçtiğimiz yıl boyunca Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeye değindi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin, barışın getirdiği faydaların somut bir tezahürü olduğu ifade edildi. Bu kapsamda Azerbaycan petrol ürünlerinin Ermenistan'a ihracatı ile transit yüklerin Azerbaycan toprakları üzerinden Ermenistan'a ve diğer istikametlere taşınması konuları da ele alındı.

Aliyev ve Paşinyan aynı zamanda Washington'da varılan anlaşmalara uygun olarak Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nın (Zengezur Koridoru) uygulanmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Liderler barış sürecinin ilerletilmesi ve bölgede kalıcı barışın, istikrarın, ayrıca bağlantıların ve ekonomik iş birliğinin sağlanması yönündeki çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı