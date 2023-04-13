Aliyev: 'Bosna Hersek ile ortak ekonomi komisyonu kuracağız'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Saraybosna'da, "Bosna Hersek ile ortak ekonomi komisyonu kuracağız" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek'e gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde başkent Saraybosna'ya geldi. Aliyev, Saraybosna'da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve üyeleri tarafından resmi törenle karşılandı.Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic ve konseyin üyeleri Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, "Bu güzel ülkede olmaktan mutluluk duyuyorum. Cvijanovic ile bir ay önce Bakü'de bir araya gelmiştik ve kendisi beni ülkenize davet edince bunu büyük bir memnuniyetle kabul etmiştim. Fikir alışverişinde bulunduk ve iş birliği olanaklarını değerlendirdik. İkili ilişkilerin kapsamının genişletileceği hususunda ortak görüşe sahibiz" ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'daki gelişmeler sırasında Bosna Hersek'in tavrının Azerbaycan açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aliyev, "İki buçuk sene önce Azerbaycan, toprak bütünlüğünü yeniden tesis etti. Bosna Hersek ileri adım atarak çabalarımızı destekledi. Gösterdiğiniz dostluk ve kardeşlik için ülkenize teşekkür etmek istiyorum. Azerbaycan, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü dahil, tüm konularda devletinizin yanındadır. İlişkilerimizde yeni fasıllar açıyoruz. Ziyaretim çerçevesinde birçok iş birliği sahasını, özellikle de yeni iş birliği yollarının tanımlandığı ortaklık deklarasyonunu ele aldık" dedi.

Ekonomik iş birliği için büyük bir potansiyel bulunduğunu vurgulayan Aliyev, "Ekonomide yeni inisiyatifler olacak. Belirli hedeflere ilerleyecek, ortak ekonomi komisyonu tesis edeceğiz. Statejik ortaklık büyük önem arz ediyor ve ülkelerimizin geleceğe hakiki stratejik ortaklar olarak ilerleyeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Bosna Hersek ve Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedeflediklerine de dikkat çeken Aliyev, enerji alanında yatırımlarla ilgilendiklerini belirtti. Azerbaycanlı lider ayrıca, Kafkasya ve Balkanlar'ı birbirine bağlamanın tüm ülkeler için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Saraybosna ve Bakü'nün 1972 senesinden bu yana kardeş şehir olduğunu hatırlatan Aliyev, "Bu toplantının ardından aramızdaki dostluk ve kardeşliğin güçleneceğine inanıyorum" dedi.

Cvijanovic: "Azerbaycan ile stratejik ortaklık kurmaya karar verdik"

Ortak basın toplantısında konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljka Cvijanovic ise dost ülke Azerbaycan ile ikili ilişkilerde yeni sayfalar açıldığını söyledi. Bosna Hersek ve Azerbaycan heyetlerinin ikili ilişkilerin geliştirilebileceği alanlar üzerinde anlaştıklarını ve bunların öncelikle enerji, ulaşım ve turizm olduğunu vurgulayan Cvijanovic, "Stretejik ortaklık kurmaya karar verdik ve bu yönde hareket edeceğimizden şüphem yok. Bu deklarasyon, daha iyi bir siyasi anlayış ve siyasi istişareye sahip olmamıza yardımcı olacak. Bu şekilde daha güçlü ekonomik iş birliği tesis edecek, şirketler arası ve kurumlar arası bağlantı sağlanması yoluyla daha geniş ekonomik refaha ulaşılması ve tüm dünyanın menfaatine olacak ileri seviyede güvenlik iş birliği oluşturulması olanağı sağlayacak" şeklinde konuştu. - SARAYBOSNA