Ali Temür Giresun Turizm Projelerini İnceledi

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Turizm Altyapı Birliği'ni ziyaret ederek, kentteki turizm projeleri hakkında bilgi aldı ve bu projelerin kentin marka değerine katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Turizm Altyapı Birliğini (GİRTAB) ziyaret etti.

GİRTAB Müdürü Emrullah Hızarcıoğlu ile bir süre görüşen Temür, Giresun Adası Destinasyon, Giresun Kalesi Teleferik, Giresun Limanı Rekreasyon, Zeytinlik Mahallesi Evleri Restorasyon, Halil Rıfat Paşa Tüneli ve Gelin Kayası projeleriyle ilgili bilgi aldı.

Temür, kentin marka değerine ve ekonomisine katkı sağlayacağına inandıkları projeleri en kısa zamanda gerçekleştirmek için gayret gösterdiklerini belirtti.

Ziyarete, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin de katıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Politika
