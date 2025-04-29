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Ali Öztunç'tan Deprem Tedbirleri ve İmamoğlu Açıklamaları

Ali Öztunç'tan Deprem Tedbirleri ve İmamoğlu Açıklamaları
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CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, deprem anı ve sonrası için tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ile ilgili jammer tartışmalarına değinerek siyasette dinlenme kaygısını eleştirdi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Deprem anı ve deprem sonrası çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. Depreme dirençli kentler mutlaka oluşturulmalıdır." dedi.

Öztunç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili "jammer" tartışmasının farklı boyutlara gittiğini söyledi.

Jammer olarak adlandırılan cihazın, dinlemeyi engellemek için kullanıldığını ifade eden Öztunç, Türkiye'de siyasetçilerin, rakipleri tarafından dinlenme kaygısı yaşadığını savundu. Öztunç, "Asıl ayıp jammer'ı kullandırtanlardadır." sözünü sarf etti.

Türkiye'de yeni depremler olana kadar deprem gerçeğinin unutulduğunu belirten Öztunç, deprem kendisini hatırlatmadan tedbir alınması gerektiğine işaret etti. Öztunç, "Deprem anı ve deprem sonrası çalışmalar mutlaka yapılmalıdır. Depreme dirençli kentler mutlaka oluşturulmalıdır." diye konuştu.

CHP'li Öztunç, 2024 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyanname verme süresinin dolmak üzere olduğunu anımsatarak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde kurumlar vergisi beyanname verme süresinin "mücbir sebep" nedeniyle uzatılmasını talep etti.

Kaynak: AA / Oguzhan Sarı - Politika
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