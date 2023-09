Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hemşehrileriyle İstişare İçerisinde Şehrin Geleceğine Yön Veriyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, hemşehrileriyle istişare içerisinde şehrin geleceğine yön verecek hizmetleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Hem şehrimize hem gönüllere hizmet ettik" dedi.

Belediye Başkanı Evren Dinçer'in geride kalan 4,5 yıllık görev süresinde hayata geçirilen yatırımlarla Aksaray'da ilklerin ve enlerin altına imza atıldı. Aksaray'da altyapı, üstyapı, ulaşım, kentsel dönüşüm, kültür, sanat, spor ve eğitimde gerçekleştirilen hizmet ve yatırımların yanı sıra çevreci ve yeni ek gelir kaynakları da belediyeye kazandırılırken, Belediye Başkanı Dinçer, bu hizmetleri şehrin her mahallesinde gerçekleştirdiği mahalle toplantılarıyla halkla istişare ederek hayata geçirdi. Başkan Dinçer, son 4,5 yılda Aksaray'da büyük değişim ve gelişim yaşandığına dikkat çekerek, "Yaptığımız hizmetlerle hem gönülleri hem de şehrimizi inşa ediyoruz. Toplumun her kesimine hitap eden, gönüllere dokunan projeler yapıyoruz. Şehrimizin her yerinde büyük projelerimiz yükselmeye devam ediyor. Seçim beyannamemizin dışında yer alan birçok hizmeti de şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Dinçer, "Belediyelerin sunduğu hizmet kalitesini ölçen, hizmetten yararlanan vatandaşlardır. Geride kalan 4,5 yılda hep bu istikamette insanımıza dokunan hizmetlerle anıldık. Göreve geldiğimiz ilk günkü heyecan ve kararlılıkla şehrimiz için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem şehrimize hem gönüllere hizmet ettik" dedi. - AKSARAY