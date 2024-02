AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın: Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Hiç kimseyi ihmal etmeden, teker teker herkesin gönlüne gireceğiz. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Sizlerden seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyoruz." dedi.

Yalçın, Uşak Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

AK Parti olarak göreve geldikleri günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin menfaati için durmadan çalıştıklarını aktaran Yalçın, mahalle mahalle, sokak sokak tüm Türkiye'yi dolaştıklarını söyledi.

Hastaneler, barajlar, köprüler, otoyollar inşa ettiklerini anlatan Yalçın, tüm engellemelere rağmen 21 yıla birçok hizmeti sığdırdıklarını belirtti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tüm dünyanın sessiz kaldığını kaydeden Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın insanlık dramlarına karşı sessiz kalmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yanı başımızda bir hastalık dramı yaşanıyor. İsrail, dünyanın gözünün içine baka baka bu katliamı sürdürüyor. Filistinli 27 bin insan hayatını kaybetti. Hangi ülkelerden ses çıkıyor? Hangi devlet başkanı Filistin için mücadele ediyor? Türkiye'den ve Recep Tayyip Erdoğan'dan başkasını göremezsiniz bu saflarda. Çünkü Batı'nın ve Avrupa'nın verilmiş sözleri ya da ödenmemiş borçları var İsrail'e karşı. Yüzleri yok insan canını savunmaya. Yaşanan tüm zulümleri, zalimleri bu kürsüden bir kez daha lanetliyorum."

Seçimlerin, vatandaşların hükümetlerden ve şehirlerini yöneten yerel idarelerden hesap sorduğu günler olduğunu, 31 Mart seçimlerinin bir demokrasi şöleni içerisinde geçeceğini kaydeden Yalçın, "Allah'ın iziyle 31 Mart'taki mahalli idareler seçimlerinden de alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Bizim meselemiz mümkün olan tüm belediye başkanlıklarını kazanma meselesi değil. Bizim meselemiz ülkemizi hak ettiği konuma yükseltme meselesidir. 31 Mart bize bu anlamda güç verecektir, kuvvet verecektir, destek olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin eski zayıf günlerine dönmesini bekleyen bir güruhun olduğunu, 31 Mart'taki seçimlerin ardından bu niyetlerini boşa çıkaracaklarını dile getiren Yalçın, "Şehirlerimizi algın belediyeciliğinden kurtarıp, gerçek belediyecilikle tanıştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz. Her eve, her iş yerine gireceğiz. Kalbini kazanmadık kimse bırakmayacağız, kararsızları ikna edeceğiz. Hiç kimseyi ihmal etmeden, teker- teker herkesin gönlüne gireceğiz. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Sizlerden seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyoruz." dedi.

Belediyecilikte AK Parti'nin önüne geçebilecek bir yerel yönetim vizyonunun henüz ortaya koyulmadığını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir önceki seçimde belediye yönetimlerini bizden devralanların şehirlerimize beş yıl kaybettirme dışında hiçbir katkılarının olmadığını hep birlikte gördük. İşte bu sebeple gerçek belediyecilik diyoruz. Amacımız şehirlerimizi ve oralarda yaşayan insanlarımızı bu hizmetsizlik girdabından, bu şov ve ajans belediyeciliği sahtekarlığından kurtarmaktır. Çünkü eser ortaya koyamamanın, halka hizmet getirememenin hiçbir bahanesi yoktur. Biz ülkemizin ve şehirlerimizin ihtiyacına, milletimizin beklentisine odaklanıyoruz. Biz her şartta ve her alanda eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi kalkındırmanın, büyütmenin, güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz."

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı ve mevcut Belediye Başkanı Mehmet Çakın da 2019'da aldığı emaneti tüm zorluklara rağmen hakkını vererek yerine getirmek için mücadele ettiğini kaydetti.

İlçe ve belde adayları

Konuşmaların ardından Banaz'dan Mehmet Cevizci, Eşme'den Hacı Mustafa Çetin, Karahallı'dan Ali Topçu, Sivaslı'dan Bahri Azatçam, Ulubey'den Veli Koçlu, Kızılcasöğüt beldesinden Güngör Oral, Yeleğen beldesinden Oktay Çetin, Pınarbaşı beldesinden Mehmet İncekara, Selçikler beldesinden Osman Bulut, Tatar beldesinden Zafer Gün, belediye başkan adayı olarak tanıtıldı.