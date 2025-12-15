Haberler

AK Parti'li Uluay, muhalefetin 2026 yılı bütçesine yönelik söylemlerini eleştirdi

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, muhalefetin 2026 yılı bütçesine yönelik eleştirilerini yanıtladı; somut eleştiriler beklediklerini belirtti.

Ak Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, muhalefetin 2026 yılı bütçesine yönelik eleştirilerine ilişkin, "Hangi kalem ödeneğinin amacının ne olduğuna, az ya da fazla olduğuna dair şimdiye kadar somut bir eleştiri, tenkit ya da yapıcı mahiyette bir eleştiri görmedik. Aslında geçtiğimiz bütçelerde de durum farklı değildi." dedi.

Uluay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin, Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 2026 yılı bütçesine yönelik söylemlerini eleştirdi.

"Sahada hazırlanmış bütçenin masa başında yazılmış metinlerle eleştirildiğini görmekteyiz." ifadesini kullanan Uluay, 2026 yılı bütçesinin her kalemine yazılan tutarın uzun süren çalışmalar neticesinde belirlendiğini, bütçenin ilmek ilmek dokunan bir el halısı gibi olduğunu söyledi.

Bütçe görüşmelerinde muhalefetten sloganlarla donatılmış konuşmalar dinlediklerini belirten Uluay, "Hangi kalem ödeneğinin amacının ne olduğuna, az ya da fazla olduğuna dair şimdiye kadar somut bir eleştiri, tenkit ya da yapıcı mahiyette bir eleştiri görmedik. Aslında geçtiğimiz bütçelerde de durum farklı değildi." diye konuştu.

Ak Parti'li Uluay, partisinin insanlığa hizmette çeyrek yüzyılı geride bırakmak üzere olduğuna işaret ederek, "İnsanlık tarihinde yüz yıllar alacak birçok yenilik, bu çeyrek yüzyılda AK Parti tarafından üretilip insanlığın hizmetine sunulmuştur. AK Parti'yi iktidarda tutan hizmetlerin kaynağı bütçeler, bugün olduğu gibi bundan önce de hep Meclis kürsüsünden yüksek sesle ama soyut bir dille eleştirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

