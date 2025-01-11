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AK Partili isimden o sitelere tepki: Sıradan troll sayfaları

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Meta, içerik paylaşımlarındaki "gerçeklerin kontrolü" uygulamasını sonlandıracağını duyurdu. Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg, Teyit edicilerin kendi önyargıları var, içerikleri aşırı şekilde kontrol ediyorlar. Bu yüzden değişikliğe gideceğiz" dedi. Meta'nın bu kararını yorumlayan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas "Daha önce uyarmıştık" açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada yer alan doğrulanmış içerik konusu Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in açıklamalarıyla yeniden gündemde. Zuckerberg yaptığı açıklamada, "Teyit edicilerin kendi önyargıları var, içerikleri aşırı şekilde kontrol ediyorlar. Bu yüzden değişikliğe gideceğiz. Yaklaşım çok ileri gitti ve çok fazla içeriği sansürledi. Ayrıca çok fazla hata da yaptı" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ İSİMDEN TEYİTORG'A TEPKİ

Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ise konuya ilişkin daha önce Meta'yı defalarca uyardıklarını hatırlattı. Doğrulama sitelerinin tarafsız olmadığının altını çizen Arvas, @teyitorg'un ideolojik bakış açısıyla karar verdiğini belirtti. Arvas açıklamalarına şöyle devam etti:

Biz bu konuda uzun yıllardır Meta şirketinin Türk ve ABD'li yetkililerine somut belgelerle şikayetlerde bulunduk. Özellikle @teyitorg'un taraflı ve ideolojik müdahalelerde bulunduğunu defalarca belirttik. Kaldı ki bu doğrulama mecralarının yöneticilerinin ideolojik olarak ne kadar radikal oldukları da ortada olmasına rağmen her defasında "biz doğrulama mecralarına müdahale edemeyiz, onlar uluslararası şartları yerine getiren şirketler" gibi geçiştirici sözler söylemekten öteye geçmediler.

"SIRADAN TROLL BİR SAYFADAN ÖDE OLAMAYACAKLAR"

Özellikle Facebook üzerinde yıllardır istedikleri sayfaları 'yalan haber' yapıyor diyerek damgalayıp onların görünürlüğünü kısıtlamayı kendilerine hak görüp herkese ellerindeki bu yetkiyi bir sopa gibi kullanmaktan geri durmadılar. Yıllardır çok sayıda operasyonel müdahale yaptıktan sonra artık işlevsiz kalmalarına sevinememekle beraber bundan sonra sıradan troll bir sayfadan öte olmayarak hak ettikleri muameleyi görecek olmalarını doğru bir adım olarak buluyorum.

AK Partili isimden o sitelere tepki: Sıradan troll sayfaları
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Her taraf siyonist troll kaynıyor bizim saflar da bunları muhalif sanıyor

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Buraya koyulan akp trolleri gibi mi her yere yerleştirilmişler maaş alıyorlar bu işten o evlatları

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

ak trolleriunuttu galiba

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

benim yaptığımı okkalı maaş alan aktroller yapmıyor fakat ben enayi gibi bedavaya muhalif trollük yapıyorum arkadaş biliyorum çuval sizde değil hiç olmazsa üç beş çorba parası atın sebeplenelim yoksa kpssye girip emekli kadrosundan muazzam maaşa bende aktrol olacağım çünki onlardaki gibi yüzsüzlük utanmazlık ikiyüzlülük yalancılık yalakalık menfaatçilik bilumum aktrollarda bulunan yeteneklere sahibim emekli olduğum için sigortayada gerek yok benden iyisini bulamayacaklarını onlarda biliyorlar

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