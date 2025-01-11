AK Partili isimden o sitelere tepki: Sıradan troll sayfaları

Sosyal medyada yer alan doğrulanmış içerik konusu Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg'in açıklamalarıyla yeniden gündemde. Zuckerberg yaptığı açıklamada, "Teyit edicilerin kendi önyargıları var, içerikleri aşırı şekilde kontrol ediyorlar. Bu yüzden değişikliğe gideceğiz. Yaklaşım çok ileri gitti ve çok fazla içeriği sansürledi. Ayrıca çok fazla hata da yaptı" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ İSİMDEN TEYİTORG'A TEPKİ

Ak Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas ise konuya ilişkin daha önce Meta'yı defalarca uyardıklarını hatırlattı. Doğrulama sitelerinin tarafsız olmadığının altını çizen Arvas, @teyitorg'un ideolojik bakış açısıyla karar verdiğini belirtti. Arvas açıklamalarına şöyle devam etti:

Biz bu konuda uzun yıllardır Meta şirketinin Türk ve ABD'li yetkililerine somut belgelerle şikayetlerde bulunduk. Özellikle @teyitorg'un taraflı ve ideolojik müdahalelerde bulunduğunu defalarca belirttik. Kaldı ki bu doğrulama mecralarının yöneticilerinin ideolojik olarak ne kadar radikal oldukları da ortada olmasına rağmen her defasında "biz doğrulama mecralarına müdahale edemeyiz, onlar uluslararası şartları yerine getiren şirketler" gibi geçiştirici sözler söylemekten öteye geçmediler.

"SIRADAN TROLL BİR SAYFADAN ÖDE OLAMAYACAKLAR"

Özellikle Facebook üzerinde yıllardır istedikleri sayfaları 'yalan haber' yapıyor diyerek damgalayıp onların görünürlüğünü kısıtlamayı kendilerine hak görüp herkese ellerindeki bu yetkiyi bir sopa gibi kullanmaktan geri durmadılar. Yıllardır çok sayıda operasyonel müdahale yaptıktan sonra artık işlevsiz kalmalarına sevinememekle beraber bundan sonra sıradan troll bir sayfadan öte olmayarak hak ettikleri muameleyi görecek olmalarını doğru bir adım olarak buluyorum.