AK Partili İlçe Başkanları Kula'da bir araya geldi

AK Partili İlçe Başkanları Kula'da bir araya geldi
Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti'li ilçe başkanları bir araya geldi.

Manisa'nın Kula ilçesinde gerçekleştirilen toplantıda AK Parti'li ilçe başkanları bir araya geldi.

AK Parti ilçe başkanları toplantısının ilki, Kula'da AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut'un başkanlığında gerçekleştirildi. Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez'in ev sahipliğinde AK Parti Kula İlçe Teşkilatında düzenlenen toplantıya; İl Başkanı Süleyman Turgut, Teşkilat Başkanı Emre Şener, il yönetim kurulu üyeleri ile 17 ilçenin başkanları ve partililer katıldı. Toplantının açılışında konuşan AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez, ilçe başkanlarını Kula'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek,

"İl başkanımız Süleyman Turgut'un önderliğinde ilçe başkanları toplantımızın ilkini Kula'da gerçekleştirmekten onur duyuyoruz." dedi.

AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ise toplantıların yeni dönem hazırlıkları açısından önem taşıdığını vurguladı. Turgut, kongrenin tamamlanmasının üzerinden yaklaşık 11 ay geçtiğini hatırlatarak: "Bu süreçte ilçe ilçe, mahalle mahalle çalışmalarımızı yürüttük. Yaz döneminde milletvekillerimizle birlikte sahada olduk. 17 ilçemizde MKYK üyelerimiz ve bakanlarımızla vatandaşlarımızla bir araya geldik. Genel Merkezimizin talimatlarıyla üye çalışmalarımızı il ve ilçe bazında yoğunlaştırdık." diye konuştu.

Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla enflasyonun düşürülmesi ve alım gücünün artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek: "2026 yılında enflasyonun düşürülmesi ve vatandaşlarımızın alım gücünün yükseltilmesi için yürütülen çalışmaları sahada milletimize anlatmaya devam edeceğiz." dedi. Türkiye'nin pandemi ve deprem gibi büyük sınavlardan geçtiğini hatırlatan Turgut: "Pandemi döneminde vatandaşlarımızın kapılarına kadar ilaçlarını ulaştırdık, esnafımıza destek olduk. Deprem bölgesinde yaklaşık 350 bin konutu tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

