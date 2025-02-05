AK Partili Alkayış, Adıyaman'da depremin ardından yapılan çalışmaları değerlendirdi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından yapılan deprem konutlarından 33 bin bağımsız bölümünün anahtar teslimini yaptıklarını söyledi.

Alkayış, AA muhabirine, yaptığı açıklamada depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

6 Şubat depreminin en fazla etkilediği illerden birinin Adıyaman olduğunu belirten Alkayış, depremde annesini ve bazı yakınları kaybettiğini aktardı.

Devletin deprem illerinde adeta bir seferberlik başlattığını ifade eden Alkayış, "Hem fiziki olarak hem de can kaybı açısından 8 bin 561 hemşerimizi o gece kaybettik. 15 bine yakın yaralımız oldu. Bir şehrin yüzde 28'i, yani yapı stoğunun yüzde 30'u o gece yok oldu. Adıyaman'ımız 6 Şubat'ta gerçekten büyük yaralar aldı. Hepimizin acısı var. Şahsen ben annemi kaybettim, yengemi, yakınlarımızı kaybettik. Herhalde şehrimizde taziyesi olmayan ev yok gibidir." dedi.

Devlet millet dayanışmasının en güzel olduğu şehirlerden bir tanesinin Adıyaman olduğunu dile getiren Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk günden beri deprem bölgesinden elini çekmediğini kaydetti.

Depremin ardından çok kısa sürede kalıcı konutların ve köy konutlarının temelinin atıldığını belirten Alkayış, şöyle devam etti:

"43 bin yapı yapmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar 33 bin bağımsız bölümümüzü hemşerilerimize anahtarlarını kavuşturduk. Çok kısa bir sürede inşallah kalanı da oluşturacağız, rezerv alanlarımızla şehir merkezimizi yeniliyoruz. İlk kazması vuruldu. Adıyamanımızın hem estetiğine hem imarına hem ticaretine hem ulaşımına çok büyük katkılar, katma değerler katacak bir yapılanmaya gidiyoruz. El ele vererek, gönül gönüle vererek şehrimizi yeniden taçlandırıyoruz. Çok güzel yaşam alanları oluşturuyoruz."