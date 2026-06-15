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AK Parti'li Açıkkapı, beyaz et sektöründeki bazı şirketlere denetim kayyumu atanmasını değerlendirdi

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AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyumu atanmasına ilişkin, 'Şirketlere el konuldu' iddialarının hukuki gerçekle bağdaşmadığını, kararı bağımsız mahkemelerin verdiğini söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyumu atanmasına ilişkin, "'Şirketlere el konuldu' denilmesi hukuki gerçekle bağdaşmamaktadır. Burada karar veren siyasi iktidar değildir. Kararı bağımsız mahkemeler kendilerine sunulan delillerle vermişlerdir." dedi.

Açıkkapı, Meclis'teki basın toplantısında, Elazığ'da yapılan spor yatırımlarına değinerek, gençlerin kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Beyaz et sektöründeki 13 şirkete denetim kayyumu atanmasını da değerlendiren Açıkkapı, "Hukuk devletlerinde hiç kimsenin hukuk önünde üstünlüğü yoktur. Bir şirketin adının, vasfının, cirosunun büyük olması, sektöründe güçlü konumda bulunması veya ekonomik büyüklüğe sahip olması onu yargısal denetimin dışında bırakmaz." diye konuştu.

Bu şirketlere "el konulduğu" ve "özel mülkiyetin ortadan kaldırıldığı" gibi iddiaların doğru olmadığını vurgulayan Açıkkapı, "Burada uygulanan tedbir, yönetim kayyumu değil denetim kayyumluğudur. Burada bu iki kavramın birbirinden çok iyi bir şekilde ayırt edilmesi lazım. Bu iki kavram arasındaki fark bilinçli olarak kamuoyundan gizlenmekte, eksik ve yanlış bilgiler pompalanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Açıkkapı, muhalefetin ve bazı basın yayın organlarının kamuoyuna "korku pompaladığını" belirterek, "'Şirketlere el konuldu' denilmesi hukuki gerçekle bağdaşmamaktadır. Burada karar veren siyasi iktidar değildir. Kararı bağımsız mahkemeler kendilerine sunulan delillerle vermişlerdir." dedi.

Kaynak: AA / Huzeyfe Tarık Yaman
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