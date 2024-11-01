AK Parti Yerel Seçim Stratejisini Belirliyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız, 'Sandığın söylediklerini bir talimat kabul edip önümüzdeki süreci planlayacağız.' demişlerdi. Aynen o yolda ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Koşar adım çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de önümüzdeki süreçte göreceksiniz." dedi.

Yılmaz, partisinin Kütahya İl Teşkilatı'nı ziyaretindeki toplantıda, kente parti il yöneticileriyle istişare için "şehir çalışmaları" kapsamında geldiğini söyledi.

Yerel seçimlerde sandıktan çıkan sonucu dikkate aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, 'Sandığın söylediklerini bir talimat kabul edip önümüzdeki süreci planlayacağız.' demişlerdi. Aynen o yolda ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Koşar adım çalışıyoruz. Allah'ın izniyle de önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Ülkemize hizmet yarışında iktidar olduğumuz 2002'den bu yana verdiğimiz bu büyük mücadelenin taşlanacağı daha güzel hizmetleri yaparak ülkemize hizmet etmenin verdiği mutluluğu yüreğimizde hissederek, ülkemiz insanının da hayır duasını alıp beraberinde de Allah'ın rızasını geleceğine inandığımız bu kutlu mücadelede gayretle koşmaya devam edeceğiz."

Yılmaz, Ak Parti'nin 22 yıldır gecesini gündüzüne katarak gerek yerelde, gerekse de merkezi hükümette ülkeye hizmet etmeye devam ettiğini vurguladı.

Ak Parti'nin diğer partilerden farklı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizim onlardan en büyük farkımız, biz insanın hayatını iyileştiririz. Sonuçta insanın bir hayır duasını alırsak, onun devamında Allah'ın da rızasını alacağımıza inandığımız bir inançtan, bir mefkureden, bir idealden hareketle bu işi yapıyoruz. Onlardan farkımız bu." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir de birer konuşma yaptı.