AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanamaz." - ANKARA

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