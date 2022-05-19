AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: &quot;(İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya... - Haberler

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: '(İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanamaz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Finlandiya, Ömer Çelik, AK Parti, İsveç, Politika, Haberler

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