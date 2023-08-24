Gül, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında incelemede bulundu ve yatırımcıların taleplerini dinledi.

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, yatırımcıları ziyaret etti.

Gül, ziyaretlerine yapımı devam eden 400 yataklı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek binasında incelemede bulunmasıyla başladı.

Çalışmalar ile ilgili firma yetkililerinden bilgi alan Gül, kaba inşaatı mart ayında tamamlanması planlanan hastanenin Siirt'in ilk izolatörlü binası olduğunu, inşaatında 386 deprem izolatörü ve sismik perde olacağını, geçen ay kazıkların çakılmasıyla başlayan binada zemin güçlendirmenin ardından inşaatının ikinci kısmı olan temel atma ile devam ettiğini aktardı.

Gül, daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çinko İzabe Tesisini, yalıtım malzemeleri üretim fabrikası ve tekstil atölyesini ziyaret etti, yatırımcıların taleplerini dinledi.