AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı ramazanda 2 bin 23 evi ziyaret edecek

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ali Acar, ev ziyaretlerine ramazan ayında da devam edeceklerini bildirdi.

Acar, yaptığı yazılı açıklamada, rahmet, bereket, birlik ve beraberlik ayı mübarek ramazanda yardımlaşmanın önemine değindi.

Ramazanda gönül köprüleri kurmaya devam edeceklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Ramazan bereketiyle 2 bin 23 hanemize ziyaret gerçekleştireceğiz. Ziyaretlerimizde hem hemşehrilerimizin gönlüne dokunmaya devam edeceğiz hem de muhabbetlerimizle birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğinin önemli olduğu bu zamanlarda, aziz milletimizin her kesiminde huzuru ve refahı yine hep birlikte getireceğiz. Devletimizin varlığını, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini daima hissediyor olmak bizlere de güç vermektedir. Bu güçle birlikte 2023 hedeflerimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Yardımlaşmanın ve kardeşliğin ayı olan mübarek ramazan ayının ülkemize, aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."