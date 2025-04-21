AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var

Ak Parti MKYK Toplantısı bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, hem yerel hem de ulusal gündemlerin konuşulması bekleniyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK

Sabah'ın haberine göre toplantıda ana gündemin, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti içerisinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sonrasında "Terörsüz Türkiye" çalışmalarındaki son durum olması bekleniyor. Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin önümüzdeki sürecin planlaması MKYK'da masaya yatırılacak.

HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON

Ekonomi ile ilgili atılan adımların da gündemde yer alması beklenen toplantıda, özellikle 2026 sonunda ulaşılması beklenen tek haneli enflasyon hedeflerine ilişkin atılan adımların ve sonuçları değerlendirilecek.

GAZZE'DEKİ KATLİAM DA MASAYA YATIRILACAK

CHP tarafından başlatılan eylemler de gündeme gelecek. Toplantıda ayrıca, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların da masaya yatırılması beklenirken, Suriye üzerinden Türkiye'ye karşı verilen mesajların da gündeme gelmesi bekleniyor.