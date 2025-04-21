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AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var

AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
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AK Parti MKYK bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının en önemli gündem maddesinin "Terörsüz Türkiye" hedefi olması bekleniyor. Ekonomi ile ilgili atılan adımların gündeme gelmesi beklenen toplantıda CHP tarafından başlatılan eylemler de masaya yatırılacak.

Ak Parti MKYK Toplantısı bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda, hem yerel hem de ulusal gündemlerin konuşulması bekleniyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" SÜRECİNDEKİ ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK

Sabah'ın haberine göre toplantıda ana gündemin, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti içerisinde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlığı sonrasında "Terörsüz Türkiye" çalışmalarındaki son durum olması bekleniyor. Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin önümüzdeki sürecin planlaması MKYK'da masaya yatırılacak.

HEDEF TEK HANELİ ENFLASYON

Ekonomi ile ilgili atılan adımların da gündemde yer alması beklenen toplantıda, özellikle 2026 sonunda ulaşılması beklenen tek haneli enflasyon hedeflerine ilişkin atılan adımların ve sonuçları değerlendirilecek.

GAZZE'DEKİ KATLİAM DA MASAYA YATIRILACAK

CHP tarafından başlatılan eylemler de gündeme gelecek. Toplantıda ayrıca, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamların da masaya yatırılması beklenirken, Suriye üzerinden Türkiye'ye karşı verilen mesajların da gündeme gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

siz gittiginizde terorde biter merak etmeyin

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Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıyasemin yilmaz:

Zorla dayatılan iklim kanunu, chamtrails, halkı yoksullastirma, eğitimin yok, faizin oyuncaginiz haline gelmesi, Hatay'da gasp edilen halka ait topraklar gibi başlıkları da halk kendi vicdan masasına yatırdı akp. Biline.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

2023 tek hane hedefi 2025 dedi simdi 2026...her yil ayni kelimeler.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Tek haneli rakamlara indirecegiz...meyve sebzeleri afet vurdu fiyatlar ucuyor kiralar uctu ulasim iletisim giyim saglik yakit elektirik zamlari yuksek.surekli zam.geliyor.dusuk gosterilen enflasyon iscilerin zamlarina yansiyor sadece alim gucu denen birsey kalmadi.tek haneye indirde zamlar ne olucak onu anlat.

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Haber YorumlarıKerem penbegül:

imparatorumuz niye böyle sk sk işlerle uğraşıyor

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Haber Yorumlarıkocak aziz:

emekli 14 binle sürunuyor yoksul

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