AK Parti Milletvekillerinden ASKON'a Destek Ziyareti

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ile ASKON Yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden ASKON Erzurum Şubesi Başkanı Yavuz Selim Turan, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. ASKON Şube Başkanı Turan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, ASKON gibi sivil toplum kuruluşlarının ekonomi alanında yaptıkları çalışmaların önemine değinerek, Erzurum'da kurulması planlanan yeni organize sanayi alanlarının daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasında istihdama ve ekonomi alanında yürütmüş oldukları projelerin önemli olduğuna vurgu yaptı. Milletvekiller, Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan'a, ASKON Yönetimine başarı dileklerini ileterek, Erzurum'a yapılacak yatırımlar adına desteklerini birlik, beraberlik içerisinde sürdüreceklerini ifade ettiler.

"ASKON'un Yatırım Projeleri Önemli"

Şehirlerde katma değerde ASKON'un önemine vurgu yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, "Bugün bunu sizlerle sizin iradenizle, milletimiz ve bugün benim ülkemin başında olan birçok rüzgarda birçok insanlar sallanmasına rağmen dik durmasıyla tanınan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte bu millet gerçekleştirmiştir. Ülkemizin en sıkıntılı zamanlarında en dar zamanlarında Allah'a şükür Türkiye bugün o iklimde değildir. Türkiye altyapısı tamamlamıştır ve ASKON, Onların sanayi siteleri kendine güvenen iş adamları üniversitelerden mezun olmuş ve dünyanın her tarafında rekabet yapabilmiş kabiliyetine sahip özgüven içerisinde iş insanlarımız, gençlerimiz ve ticaret yapmayı kendine ait bir şuur haline getirmiş, bizim yatırımcılarımızla Türkiye'nin altyapısı çok gelişmiştir. Sadece biz değil, bir taraftan dünyada Asya ve içerisinde bulunduğumuz medeniyet ve etrafımızdaki coğrafya ile beraber yükselmeye devam ediyoruz ve inanıyorum ki bizim çocuklarımız bizim torunlarımız çok daha güzel çok daha müreffeh bir ülkede yaşayacaklardır. Bunda hepinizin katkısı var, hepinizin katkısı olacak. Başta kıymetli ASKON Başkanı Yavuz Selim Turan'a, kıymetli yönetimine teşekkür ediyor, ASKON Erzurum şubesinin tekrar hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - ERZURUM