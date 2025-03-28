Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Ülke şokta! 7.7'lik deprem coğrafyayı beşik gibi salladı
7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti

7,7'lik deprem kamerada! Dev gökdelen saniyeler içinde yerle bir oldu
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi

973 bin liralık hayali iftar
CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

Özel'in boykot çağrısının ardından gündem yaratacak karar

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Esnaf İftarı Programına Katıldı

AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Esnaf İftarı Programına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen iftar programında konuşan AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, esnafa bereketli kazançlar diledi ve birlikteliği sağlayanlara teşekkür etti.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen iftar programına katılım sağladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından bir iftar programı düzenlendi. Programa Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve davetliler ile birlikte AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da katıldı. Ahilik geleneğinin mirasını yaşatan tüm esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dilediğini söyleyen Milletvekili Hatipoğlu, "Bu örnek birlikteliği sağlayan başta birlik başkanımız sayın Ekrem Birsen ve yönetim kurulu olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title