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AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, Çelik Kapı Sektörünü Ziyaret Etti

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu, Çelik Kapı Sektörünü Ziyaret Etti
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Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, sanayi ziyaretleri kapsamında çelik kapı sektörünün temsilcileriyle bir araya gelerek üretim süreçleri ve sektörel gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; her hafta gerçekleştirdiği sanayi ziyaretleri kapsamında bu kez çelik kapı sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleşen ziyarette üretim süreçleri, işleyiş ve sektörel gelişmeler üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı. Ziyarette sanayicilerin tecrübeleri dinlenirken, görüş alışverişinde bulunuldu ve sektörün Kayseri ekonomisindeki yeri üzerine konuşuldu. Milletvekili Çopuroğlu; "Sanayicilerimizle her buluşmamızda ortak gündemimiz Kayseri ve sanayimiz oluyor. Üreten, büyüyen ve istihdam sağlayan her işletmemizin yanındayız" dedi.

Çopuroğlu ayrıca, bu buluşmayı sağlayan MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer'e ve katılım sağlayan sanayicilere teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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