AK Parti Milletvekili Açıkkapı: Sanal Kumar ve Bahisle Mücadele Sürecek

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, sanal kumar ve bahisle sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, bu konunun siyaset üstü bir mesele olduğunu ifade etti.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de başlayan ateşkes süreci nedeniyle Filistinlilerin hüzünlü bir sevinç yaşadığını belirtti.

Ateşkes sürecinin barış sürecine dönüşmesi, kanlı saldırıları gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermesi ve işgal altında tutulan toprakların sahiplerine teslim edilmesinin önemini vurgulayan Açıkkapı, Müslümanlara yönelik baskı ve zulmün sonlandırılması gerektiğini söyledi.

Açıkkapı, çeşitli sanal platformlarda teşhircilik, uyuşturucuya özendirme, suç ve suçluyu övme gibi suçların işlendiğine dair vatandaşlardan çok sayıda telefon aldıklarını belirterek, suç örgütlerinin gençlere ulaşarak suça yönlendirmek için bu platformları kullandığına dair iddialar olduğunu aktardı.

Konuyla ilgili devletin tüm yetkili kurumlarının gerekli incelemeleri yaptığını belirten Açıkkapı, gençleri zehirlemek isteyen herkesle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Açıkkapı, sanal kumarla mücadelenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnternetin ve akıllı cihazların yaygınlaşmasının ardından sanal kumar ve bahis hastalığı da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülmektedir. Sanal alemin kontrolsüzlüğü noktasında dünyanın her yerinde işler biraz zorlaşsa da kumar ve yasa dışı bahis meselelerinin üzerine tüm kapasiteyle gidileceğinden aziz milletimiz şüphe duymasın. Bu mesele, siyaset üstü bir meseledir."

Bahar aylarında birçok ili etkileyen zirai don olayıyla ilgili bilgilendirme de yapan Açıkkapı, şöyle konuştu:

"Zirai dondan etkilenen çiftçi ve üreticilerimizin mutlu oldukları bir netice alındı. Çiftçilerimize milyarlarca liralık dönüm başına ve ürün bazlı her ürüne farklı dönüm başına birim fiyat belirlendi ve çiftçilerimize ödenmeye başlıyor. Kasım ayı sonuna kadar çiftçilerimiz, zirai dondan etkilenen ürünlerle ilgili ödemelerini almış olacaklar."