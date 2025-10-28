AK Parti'li Saygılı'dan Foça'daki sel mağdurlarına ilişkin açıklama

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 23 Ekim'de Foça ilçesinde yaşanan selle ilgili ilk etapta 83 haneye 3 milyon 552 bin lira ödenek çıkarıldığını belirtti.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada bölgedeki zarar tespit süreçlerinin hızla tamamlandığını anlattı.

Devletin hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğini kaydeden Saygılı, "İlk etapta 83 haneye toplam 3 milyon 552 bin lira ödenek çıkarılmıştır. Belgelerini tamamlayacak 91 haneye de 3 milyon 969 bin lira tutarında destek sağlanacak. Bu zorlu süreçte bir kez daha gördük ki devletimiz milletiyle el ele, ilk andan itibaren sahadaydı." ifadelerini kullandı.

Saygılı, çalışmalarda 177 konut, 41 işyeri, 72 araç ve 2 depo olmak üzere toplam 292 yerin zarar tespitinin yapıldığını aktararak, şunları belirtti:

"İş yerleri için sigorta sorgulama süreci sonrası ödemeler yapılacak olup, vatandaşlarımızın yeni başvuruları Foça Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından değerlendirilmeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık ifade ettiği gibi, biz yaraları sarmakla kalmayız, yeniden inşa ederiz."