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AK Parti'li Güler: Savunma sanayi destekleme fonu görüşmeleri ertelendi

AK Parti'li Güler: Savunma sanayi destekleme fonu görüşmeleri ertelendi
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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonuna ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin, teklifte yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi için bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendiğini açıkladı.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonuna ilişkin kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin, teklifte yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi için bütçe görüşmeleri sonrasına ertelendiğini açıkladı.

Ak Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Savunma Sanayi ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, komisyon görüşmeleri sürerken basın mensuplarına açıklama yaptı. Güler, "Savunma sanayimiz ile ilgili teklifimiz bugün saat 15.30'da başladı. Tabii savunma sanayi bizim gözbebeğimiz, orada yeni geliştirilen, özellikle çelik kubbe hava savunma sistemi ve diğer elektronik harp sistemleri ile ilgili ek kaynaklara ihtiyaç vardı. Zaten savunma sanayi fonumuza bütçemizden gerekli kaynaklar aktarılıyor. Hem bu sene için hem de önümüzdeki yıllar için ek bir kaynak ihtiyacı doğmuştu, teklifimizi de verdik. Teklifte yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi için ve vatandaşlarımızın bazı itirazları söz konusu oldu, bunları daha detaylı incelemek, varsa farklı bir değerlendirme yapmak üzere teklifimizi daha detaylı bir incelemeye alacağız. Bu hafta bütçemizi, TBMM'ye vereceğiz. Bütçemiz verildikten ve görüşmelerinden sonra Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mevcut itirazları ve diğer kalemlerdeki miktarları değerlendirmek üzere görüşmelerimizi tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.

'BÜTÇE TAMAMLANDIKTAN SONRA TEKLİFİ DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Güler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklif üzerine bir talimat verip vermediği ilişkin soru üzerine, "2025 yılı bütçesini göreceğiz ve ihtiyaç duyulacak diğer kalemleri, varsa bu konuda değiştirilecek hususlar veya geri çekilecek hususlar onları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da yeniden, detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunda bizi talimatlandırmıştı. İnşallah bu konuyu değerlendireceğiz. Bütçeyi aralık sonu itibarıyla tamamladıktan sonra teklifi değerlendireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Abdullah Güler AK Parti Politika Ekonomi

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