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AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Kongresi Yapıldı

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AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleşti. Mevcut başkan Melih Berk Sildir, yeniden başkan seçildi. Kongrede gençliğin önemi vurgulandı ve birliktelik mesajları verildi.

Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın 7. Olağan Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tek adayla gidilen seçimde mevcut başkan Melih Berk Sildir, yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Berk Sildir, "Bugün bu salonda 12 ilçemizin bütün ilçe başkanları, 3 milletvekilimiz ve genel merkezimizden Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ bulunuyor. Bu, başka bir partide göremeyeceğiniz bir birliktelik. AK Parti'yi güçlü kılan en önemli unsurlardan biri de bu dayanışmadır. Gençlik Kolları Kongresi, sadece bir organizasyon değil; teşkilatlarımız için çok büyük anlam ifade ediyor. Aynı durum Kadın Kolları Kongremiz için de geçerlidir" dedi.

"AK Parti bir dava hareketidir"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, konuşmasında gençliğin önemine vurgu yaptı. Önsay, "Gençlik, geleceğimizdir. Bugün bu salonda bulunan gençler, yarının liderleri olacak. Ülkemizi daha iyi noktalara taşıma görevini omuzlayacaksınız. AK Parti, bir dava hareketidir ve bu dava için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Necip Fazıl'ın dediği gibi zaman sizin zamanınız, mekan size emanettir. Bu bilinçle hareket ederek ülkemize, milletimize ve tüm dünyaya hizmet edeceğiz" diye konuştu.

"Gençlik kolları, bir siyasi hareketin en dinamik gücüdür"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gençlik kollarının önemine dikkat çekti. Dağ, "Ben de 16 yaşında siyasete atıldım ve gençlik kollarında edindiğim tecrübelerle bugünlere geldim. AK Parti, gençlere her zaman kapılarını açan bir partidir. Bu partide kazandığınız deneyimler, hayatınız boyunca size rehber olacaktır. Gençlik kolları, bir siyasi hareketin en dinamik gücüdür. Bugün burada bulunan her bir kardeşimin bu bilinçle hareket edeceğine inanıyorum. Başarı tesadüf değildir; disiplinli çalışma ve azim gerektirir" ifadelerini kullandı.

Kongrede ayrıca AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı ve Adil Biçer birer selamlama konuşması yaptı.

"Durmak yok, yola devam"

Kapanış konuşmasında teşekkürlerini ileten Başkan Melih Berk Sildir, "12 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz ilçe kongrelerimizin ardından bugün büyük bir coşku ve heyecanla Gençlik Kolları İl Kongremizi tamamladık. Bundan sonra da mücadelemizi daha da artırarak devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam" dedi.

AK Parti Kütahya İl gençlik Kolları Başkanlığı'nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ahmet Ağartan, Ahmet Aydın, Ali Furkan Demirel, Ali Göktekin, Ayşe Verda Daban, Enes Keman, Fatih Akbunar, Fatma Akyel, Hakan Uyanık, Harun Batmaz, Hasan Toprak, Hayrunnisa Aydın, Hüseyin Elibol, Kemal Sönmez, Kübra Bal Erçetin, Mehmet Ali Köser, Mehmet Sait İnce, Mehmet Tursun, Melih Şenkaya, Mehmet Ali Malgaç, Muhammed İkmal Demiralp, Mustafa Çayır, Mustafa Kayık, Oğuzhan Adsız, Furkan Toygar, Rabia Dağlar, Rümeysa Özel, Samet Yanar, Sefa Kipir, Semih Ateş, Serap Sevinç, Sudenur İkiz, Şefika Eğilmez, Şuheda Nur Birlik, Tolgahan Emeksiz, Uğur Kartal, Veli Emeksiz, Yunus Soygür ve Yusuf İpek." - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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