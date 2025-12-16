Haberler

Okandan'dan OSB'de net mesaj: 'Üreten Kayseri, güçlü Türkiye'
Hüseyin Okandan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya gelerek üretim ve istihdamın önemine vurgu yaptı. Okandan, sanayinin ekonomik ve sosyal gücü hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalara yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Okandan, üretim ve istihdamın Kayseri'nin kalkınmasındaki en temel unsur olduğunu vurgulayarak sanayicilerle bir araya geldi.

Ziyaretler kapsamında firmaları teşkilat mensuplarıyla birlikte ziyaret eden Okandan, firma yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Okandan, sanayinin sadece ekonomik değil, sosyal bir güç olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kayseri, üretim kültürüyle büyüyen, emeğiyle güçlenen bir şehir. OSB'lerimiz; istihdamın, ihracatın ve yerli üretimin kalbidir. Devletimiz ve teşkilatlarımızla birlikte, üretim yapan her sanayicimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Sahada olmaya, dinlemeye ve çözüm üretmeye kararlıyız."

Okandan, firma sahiplerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, firmalara çalışmalarında başarılar ve bol kazançlar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
