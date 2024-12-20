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AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Süt Üreticileri ile Bir Araya Geldi

AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka, Süt Üreticileri ile Bir Araya Geldi
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Karesi AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ve yönetimi, HAYKOOP ve Süt Üreticileri Birliği temsilcileriyle bir araya gelerek bölgesel kalkınma ve süt üreticilerinin sorunlarını ele aldı.

Karesi AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ve yönetim kurulu üyeleri, Balıkesir HAYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özen ve Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Şimşek ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, HAYKOOP başkanı Faruk Özen, Karesi AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ederek, birlik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Özen, bölgesel kalkınma ve kooperatifçilik alanındaki projelerini ve hedeflerini aktardı.

Başkan Hakan Aka ise, Özen'e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, her zaman iş birliği yapmaya ve Balıkesir için faydalı projelerde birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Karesi AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka, HAYKOOP ziyaretinin ardından Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Şimşek ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette, süt üreticilerinin karşılaştığı sorunlar dinlenip, çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Aka, süt üreticilerinin yaşadığı zorlukları anlayışla dinleyerek, çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, "Üretimin ve dayanışmanın gücüyle yolumuza devam ediyoruz" diyen Aka, süt üreticilerinin sorunlarına duyarlı olduklarını ve her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Şimşek'te ziyaretlerinden dolayı Başkan Hakan Aka ve yönetim kuruluna teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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