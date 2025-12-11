Haberler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, STK'lerin kadın temsilcileri ile bir araya geldi Açıklaması
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, kadınların güçlenmesi ve aile yapısının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ile bir araya geldi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ercan'ın, STK'lerin kadın temsilcileri ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı yaptığı bildirildi.

Toplantının, kadınların güçlenmesi ve aile kurumunun daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde düzenlendiği belirtildi.

30'a yakın sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı istişare programında, Türkiye'de aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha etkin rol alabilmesi, çocukların karşı karşıya kaldığı risk alanları ve çözüm yollarının kapsamlı biçimde ele alındığı ifade edildi. Katılımcıların, sahadan edindikleri tecrübeleri paylaştığı toplantıda, mevcut ihtiyaçlar, toplumsal dönüşüm ve sosyal dayanışmanın artırılmasına yönelik önerilerin de dile getirildiği aktarıldı.

"Ortaya koyduğunuz her katkının farkındayız"

Açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, toplantıda, "Kadınların yalnızca hayatın yükünü değil, aynı zamanda değişimin öncülüğünü de taşıdığına yürekten inanan bir hareketin mensupları olarak; siyaset, eğitim, aile, sosyal hizmet, gönüllülük ve üretim alanında ortaya koyduğunuz her katkının farkındayız ve yanındayız." ifadesini kullandı.

Bu toplantıların belirli aralıklarla yapılacağını bildiren Ercan, sivil toplum kuruluşlarının politika yapım süreçlerine daha aktif şekilde dahil edilmesinin, toplumun her kesimine dokunan kapsayıcı çözümler üretme noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantıda söz alan STK temsilcilerinin, yürüttükleri projeler ve saha çalışmalarına ilişkin bilgi aktarımında bulunduğu, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildiği kaydedilen açıklamada, toplantıya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Ortak paydada buluşmanın, sürdürülebilir sosyal politikaların hayata geçirilmesinde kilit rol oynadığı vurgulandı. Görüşmelerde, kadınların ekonomik hayata katılımını artıran destek mekanizmaları, mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri ve sosyal uyum projeleri ön plana çıktı. Bunun yanı sıra aile içi iletişimi güçlendiren, ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi hedefleyen sosyal programlar ve çocukların psikososyal gelişimini destekleyen çalışmalar da değerlendirildi."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
