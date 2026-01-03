AK Parti'li Başdaş'tan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'ın "otopark açıklamasına" tepki

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Çankaya Katlı Otoparkı ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Başdaş, gazetecilere, Tugay'ın söz konusu otoparkın kaçak ve ruhsatsız olduğuna dair açıklama yaptığını ifade etti.

Tugay'ın bu ifadeleriyle skandal açıklamaya imza attığını kaydeden Başdaş, açıklamasının geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanları Burhan Özfatura, Yüksel Çakmur, Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer'e hakaret olduğunu savundu.

Başdaş, Tugay yönetimindeki Büyükşehir Belediyesinin burayı 2 yıldır işlettiğini belirterek, "Sayın Tugay, bizi siyaset yapmakla ve İzmir'i yanlış yönledirmeyle suçluyor. Biz oradaki esnafın hakkını korumak, oradaki esnafın sersenişini dile getirmek, siyaset yapmak mıdır? İzmirliler muhalefet görevi verdi ve sizin yapamadığınızı biz dile getireceğiz." dedi.

Başdaş, otoparkın tarihi Kemelaltı Çarşısı'nın ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşıladığını ve alınan kararın çarşı esnafının işlerini etkileyeceğini aktardı.

Burada vatandaş ve esnaf düşünülerek maliyet hesabı yapılamayacağını vurgulayan Başdaş, şunları ifade etti:

"Katlı otopark yıkıldığında bir daha yapılamayacak. Sen 5 yıldır bir alternatif bulamamışsın, yapamamışsın ama 5 yıldır oradan para kazanıyorsun. Senin iktisadi düşüncen her şeyden önce geliyordu, bugün mü geldi aklına otoparkın kaçak olduğ? Biz asla senin yanlış yaptıklarına 'evet' demeyeceğiz. Asla bu hatalara izin vermeyeceğiz. Eğer yaptıklarımız vatandaşın ve Kemeraltı esnafının hakkını korumak, algı yaratmaksa biz o algıyı yapacağız."