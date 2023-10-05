AK Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Demiröz, Gençlik Kolları Başkanı olarak atandı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, Demiröz'ü yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarılar diledi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına Volkan Demiröz atandı.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Demiröz, Gençlik Kolları Başkanı olarak atandı. Demiröz'ü yeni görevinden dolayı tebrik eden İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Göreve vekaleten bakan Serdar Bağcı'ya teşekkür ediyor, yeni Gençlik Kolları Başkanımız Volkan Demiröz'e başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK