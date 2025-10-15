AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Ak Parti olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, yeni bir anayasa yapmayı önemsiyoruz." dedi.

Zengin, Türkiye Basın Federasyonunda (TÜBAF) düzenlenen "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'da görüşme yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine Zengin, "İlk günden itibaren hiçbir şarta bağlı bir görüşme yapılmadı. Yani bir talep, bir şarta bağlı bir görüşme olmadı." ifadelerini kullandı.

Zengin, DEM Parti grubuyla uzun yıllardır çalıştığını belirterek, "Oradaki tavır son derece yapıcı. Kamuoyunda söylenenlerle toplantılarda konuşulanlar arasında fark yok." diye konuştu.

Sürecin hassasiyetinin herkes tarafından bilindiğini ifade eden Zengin, "MİT Başkanımız İbrahim Kalın tüm gruplara sunum yaptı. Komisyondaki tek kapalı oturum da kendisinin katıldığı oturumdu. Diğer görüşmeler Meclis sitesinden görülebilir." ifadelerini kullandı.

Komisyonun yaz boyunca çalıştığını anımsatan Zengin, "Yıl sonuna kadar çalışmalara devam edecekler. Ardından Meclis'e bir rapor sunarak tavsiyelerde bulunacaklar. Bu doğrultuda ceza kanununda bazı düzenlemeler gündeme gelebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Soru üzerine, genel af düzenlemesinin olmayacağını düşündüğünü belirten Zengin, TCK'nin 221'inci maddesinde değişiklik yapılabileceğine yönelik iddialara ilişkin, "Bizim katıldığımız toplantılarda böyle bir gündem olmadı. Komisyon raporunu görelim, ondan sonra değerlendirmeler yapılır." dedi.

Zengin, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili "umut hakkı" tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"İçinde olduğum toplantılarda bir talep işitmedim. Hatta tam tersine İmralı'nın hiçbir talebi olmadığına, dışarı çıkmak da dahil, hiçbir talebinin olmadığı defaatle söylendi. Bu kamuoyuyla da paylaşıldı zaten. Biz ziyarete gelen DEM heyeti ki en üst düzey organlarıdır, hiçbir şekilde bir talep, dışarı çıkmak da dahil olmak üzere bir talepleri olmadıklarını ifade ettiler."

Yeni anayasa

Zengin, yeni anayasa sürecine ilişkin değerlendirmesinde partisinin yürüttüğü çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Ak Parti olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere, yeni bir anayasa yapmayı önemsiyoruz. Bunu belirli bir sonuç elde etmek için değil, demokratik bir adım olarak görüyoruz. Terörden arınmaya çalıştığımız, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ilerlediğimiz bu dönemde, sivil bir anayasa yapabilmeyi önemsiyoruz. Eğer yeterli ortak gayret ortaya konursa bu mümkün olabilir. Hepimiz anayasada yer alması gereken bölümler üzerinde çalıştık, mevcut anayasadaki sorunlu noktaları taradık. Somut bir teklif yerine önce bir çerçeve oluşturmak istiyoruz. Bu anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm siyasi partilerin katılımıyla yapmak istiyoruz. Elimizde bir iskelet oluşturup bu çerçevede müzakereler yürütmeyi planlıyoruz. Önümüzde bunu gerçekleştirecek kadar zaman var ve şu anda bu ihtimali güçlü görüyorum."

Özgür Özel'in Brüksel mitingi

Özlem Zengin, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmamasına ilişkin, "Türkiye Büyük Millet Meclisi siyasetin kalbidir. Böyle önemli günlerde Meclis protesto edilebilecek bir yer değildir." açıklamasında bulundu.

Sözün ve müzakerenin hakim olduğu bir kurumun, özellikle parlamenter sistemi önemseyen bir parti tarafından terk edilmesinin çelişki olduğunu belirten Zengin, "Oraya gelirsiniz, bütün itirazlarınızı Meclis kürsüsünde dile getirirsiniz. Bu siyaset yapmanın en doğru yoludur." ifadesini kullandı.

1 Ekim'deki yeni yasama yılı açılışında liderlerin yer aldığı fotoğrafın planlı olmadığını, o gün olayların çok hızlı geliştiğini anlatan Zengin, "Cumhurbaşkanı'mız tokalaşma sırasında Tülay Hanım'ı fark edemedi. Sonra aradık, davet ettik, geldiler. Eğer Özgür Bey de Genel Kurul'da olsaydı eminim o da davet edilirdi. Ortaya çıkan fotoğraf tamamen insani bir refleksin sonucuydu ve Türkiye'nin buna ihtiyacı var." dedi.

Zengin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Brüksel mitingi için "Bir siyasi parti elbette yurt dışında miting yapabilir ama orada Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı'nı şikayet etmek doğru değildir. Türkiye'nin Filistin meselesinde oynadığı yapıcı rol ortadayken böyle bir söylem ülkeye haksızlıktır." diye konuştu.

"Faizlerin düşmesini en çok biz istiyoruz"

Özlem Zengin, AK Parti olarak sürekli sahada olduklarını, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ve partinin en büyük gücünü milletin kendilerine olan güveninden aldığını anlatarak, "En çok hangi konuda sorun varsa o konunun üzerine gidiyoruz. Şu anda da vatandaşın birinci gündemi ekonomi." ifadelerini kullandı.

Zengin, "Faizlerin düşmesini en çok biz istiyoruz. Çünkü faizler düştüğünde ekonomide müthiş bir hareketlik oluyor. Ev alım satımları, özellikle ekonomideki daha maliyetli işlerin, yatırımların yapılabilmesi için faizlerin düşmesi çok önemli. Bu bizim için herkesten daha hayati. AK Parti için çok önemli bir konudan bahsediyoruz, ekonomide ortaya koyduğu ilkelerin, hedeflerin gerçekleşmesi bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin konusuna değinerek, "Holokost" temalı filmlerle ilgili çağrısını hatırlatan Zengin, dünyada yüzlerce "Holokost" filmi çekildiğine, buna karşın Filistin'le ilgili belgesel sayısının çok az olduğuna dikkati çekti.

Zengin, 11. Yargı Paketi'nde LGBT propagandasına karşı düzenlemeler yapılacağı iddialarına ilişkin soru üzerine, henüz kendisine ulaşan bir taslak olmadığını belirterek, "Bu konunun özendirilmesi ve normalleştirilmesine karşı tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.