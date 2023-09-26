AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kato ve Cudi'deki milli enerjinin sisteme entegre edileceğini söyledi

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Karadeniz'de bulunan 710 milyar metre küp doğalgazın sisteme entegre edildiği gibi Kato ve Cudi'deki milli enerjinin de 2024 yılı sonu itibariyle sisteme entegre edileceğini söyledi.

"2023 Şehir Buluşmaları" toplantısına katılmak üzere Bitlis'e gelen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Tatvan ilçesinde Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda AK Parti hükümetinin yaptığı icraatları anlatan Akbaşoğlu, STK temsilcileri tarafından iletilen sorunları tek tek not aldı. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ile birlikte iletilen sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbaşoğlu, yerli ve milli atılımlara dikkat çekti. Bir süredir gündemde olan Kato ve Cudi'deki milli enerji ile ilgili de konuşan Akbaşoğlu, Karadeniz'de bulunan 710 milyar metre küp doğalgazın sisteme entegre edildiği gibi Kato, Cudi'deki milli enerjinin de 2024 yılı sonu itibariyle sisteme entegre edileceğini belirtti.

Milli enerji hamlesi ile beraber çok daha farklı bir Türkiye ile karşıya kalınacağını kaydeden Akbaşoğlu, "Bizim inşallah Kato'da, Cudi'de bulduğumuz, ortaya koyduğumuz Türkiye'nin zenginliği olarak ortaya çıkacak. Karadeniz'de 710 milyar metre küp doğalgaz nasıl Bitlis dahil olmak üzere 81 vilayetimizin şebeke ve sistemine bağlanması söz konusu ise doğalgaz ve petrol münasebetiyle dış ticaret açığımız ve hakikaten özellikle cari açığımızın vuku bulduğu, maliyetlerin gerçekten maalesef bağımlılıktan dolayı yükseldiği bir atmosferde birkaç sene içerisinde 2024 yılı sonu itibariyle sisteme entegre edeceğimiz milli enerji hamlemizle beraber emin olun çok daha farklı bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaksınız Allah'ın izniyle. Bu konuda kendi kendine yeten enerjide de kendi kendine yeten bir ülke bizim birinci önceliğimizdir. Tıpkı Milli Savunma Sanayii'nde milli ve yerli savunma sanayi sisteminde Türkiye'nin harikalar oluşturduğu gibi. Yüzde 20'lerden 80'lere getirdiğimiz bir süreç ve bugün teknolojik anlamda İHA, SİHA, TİHA noktasında Türkiye dünyanın bir numarasıdır. Bunu bizim mühendislerimiz, 20 - 25 yaşları arasında mühendislerimiz yapıyor. Elhamdülillah Bayraktar da TÜBİTAK'ta ve diğer birçok kamu özel şirketlerde Allah'a çok şükür ortaya koyuyor. Bunlar bizim evlatlarımız. 2053 hedeflerini 2071 hedeflerini gerçekleştirecek olan gençlerimiz. Dolayısıyla yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Var olan sıkıntılar ve darlıklar yerini ferahlamaya genişlemeye, o darlıkların aşılarak bütün toplum kesimlerinin alım gücünün arttırılarak hakikaten zengin devlet zengin birey noktasında devam ediyoruz." diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise iletilen sorunların birçoğundan haberdar olduklarını dile getirerek sorunların çözümü noktasında yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Tatvan TSO Meclis Başkanı Servet Avcı da, Van Gölü havzasında ilan edilen Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları kararı ve süreçle ilgili yaşanan sorunları dile getirerek, oda üyelerinin OSB sorunu, hibe ve kredilere ulaşmada yaşadığı sorunlar ile bölgenin genel sorunlarına dikkat çekti. Tatvan TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit ise göreve başladıktan bu yana TATSO ev sahipliğinde düzenlenen 3 ayrı toplantıya katılım sağlayıp, iletilen sorunlara karşı gösterdiği duyarlılıktan ötürü AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Düzenlenen toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.

Toplantıya AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hişyari Sağnıç, Tatvan Esnaf Kefalet Odası Başkanı M. Şefik Kızılca, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İkram Baran, Tatvan TSO meclis üyeleri ve diğer STK temsilci ve üyeleri katıldı.

Toplantı sonunda Meclis Başkanı Servet Avcı ve Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit tarafından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'na tablo takdiminde bulunuldu. - BİTLİS