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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan Şam'a doğrudan uçuşların başlamasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

İnan, yaptığı açıklamada, İzmir-Şam uçuş hattının iki şehir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

İnan, şunları kaydetti:

"İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan başlayan doğrudan Şam uçuşları, şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun. İzmir'in ve Şam'ın karşılıklı uluslararası bağlantılarını güçlendiren bu hattın, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamasını diliyorum."

Kaynak: AA