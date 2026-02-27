Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, CHP'li vekillerin açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Limanı ve tarihi vakıf binalarının devrine ilişkin CHP İzmir milletvekillerinin açıklamalarını eleştirdi.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li milletvekillerinin İzmir Limanı ve vakıf binalarının devriyle ilgili beyanlarının, şehri tanımayan bir anlayışın ürünü olduğunu belirtti.

İzmir Limanı'nın mevcut durumunun şehre yük olduğunu ifade eden İnan, limanın trafik ve yükten başka bir şey getirmediğini, kalkınmada atıl kaldığını aktardı.

İnan, Varlık Fonu'nun limanı ayağa kaldırmak için çalışma yürüttüğünü belirterek, CHP'li yerel yöneticilerin de geçmişte limanla ilgili adımları desteklediklerine dair beyanları olduğunu savundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2022 yılında vakıf malı statüsündeki tarihi Meslek Fabrikası binasını bir vakfa ücretsiz tahsis etmek istediğini ancak AK Parti Grubunun girişimiyle yargının bu işlemi iptal ettiğini belirten İnan, şunları kaydetti:

"CHP'nin, tarihi un fabrikası binası üzerinden İzmir'e ihanetinin belgesi ortadadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında İzmirlilere ait olan bu binayı İstanbul'daki bir vakfa ücretsiz tahsis etmeye hazırlanırken, yoğun çabalarımızla buna engel olmuştuk. CHP, Atatürk'ün mirasını rant uğruna peşkeş çeken bir partidir."

İnan, Atatürk'ün öncülüğünde düzenlenen İktisat Kongresi binasının yeniden inşa edilerek İzmir'e kazandırılmasının ve Tekel Fabrikasının kültür sanat alanına dönüştürülmesinin AK Parti döneminde hayata geçirildiğini hatırlattı.

CHP'nin gündem oluşturma çabalarının sonuçsuz kalacağını belirten İnan, "Yargıdan üstün değilsiniz. Mahkeme kararları ortadadır. Yargı kararına uyun ve o binaları tahliye edin. Oraların hepsi İzmir'e kazandırılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
