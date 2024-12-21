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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "AK Parti tüm Türkiye'nin partisidir"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin:
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, parti olarak tüm etnik gruplara hitap ettiklerini ve Türkiye'nin her bölgesine eşit hizmet verdiklerini vurguladı. Şahin, ekonomi politikaları ve istihdam konularında olumlu gelişmelerin yaşanacağını belirtti.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Ak Parti herhangi bir bölgenin, zümrenin, grubun, inanç ya da etnik grubun partisi değildir. AK Parti doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle 81 vilayetin 86 milyonun partisidir." dedi.

Şahin, Tuncel Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tunceli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin kente ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti'nin bir Anadolu hareketi olduğunu vurgulayan Şahin, "AK Parti dünyamızı bir güneş gibi aydınlatan medeniyetimizin günümüzdeki sancaktarlığına, bayraktarlığına talip bir partidir. AK Parti binlerce yıldır kesintisiz şekilde devam eden devlet silsilemizin günümüzdeki adı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilelebet payidar kılmak için çalışan bir partidir." ifadesini kullandı.

Şahin, AK Parti'nin üye sayısıyla dünyanın en büyük teşkilatı olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Biz bir Türkiye partisiyiz. AK Parti herhangi bir bölgenin, zümrenin, grubun, inanç ya da etnik grubun partisi değildir. AK Parti doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle 81 vilayetin 86 milyonun partisidir. AK Parti Kürt'ün, Türk'ün, Laz'ın, Çerkez'in, Arap'ın, Roman'ın, Alevi'nin ve Sünni'nin de partisidir. AK Parti herhangi bir izmin, ideolojinin partisi değildir. AK Parti muhafazakar demokrat kimliğe sahip merkeze insanı alan hizmet odaklı bir siyasi partidir. AK Parti Türkiye'nin dört bir yanında bacası tüten bir siyaset ocağıdır."

Milletin sorunlarını çözmek için 22 yıldır var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Şahin, "Ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, demir ağlarla ördük. Havaalanları, hastaneler, köprülerle donattık. Bilimde sanayi de teknoloji de eğitimde demokratikleşmede, insan haklarında hangi alana bakarsak bakalım ülkemizin yönetimini devraldığımız noktadan fersah fersah ileriye taşıdık." dedi.

"2026'da bu enflasyonun belini kıracağız ve gündemimizden çıkaracağız"

Şahin, Türkiye'nin ve dünyanın son 4-5 yıl içerisinde zor günler geçirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın sıkıntısının probleminin farkındayız, bilincindeyiz. Ancak uyguladığımız ekonomi politikalarımızla inşallah bunların hepsini geride bırakacağız. Geride bıraktığımız 23 yıllık dönem içerisinde çok daha zor sınavlardan geçtik. İnşallah bu son dönemdeki ekonomik darboğazı da hep birlikte aşacağız. Geride bıraktığımız son 6 ayda enflasyonda yüzde 28'in üzerinde bir düşüş kaydettiğimizi görüyoruz. Ekonomimizde bu iyileşmeler ve enflasyondaki düşüş devam edecek. Önümüzdeki haftalarda, aylarda 2025 yılında artık hane ekonomimizde, ev ekonomilerimizde satın alma gücünün çok daha yükseldiğini göreceğiz. 2026'da bu enflasyonun belini kıracağız ve gündemimizden çıkaracağız. Cari açığımız her geçen ay düşerken ihracatta yeni rekorlar kırarken bu ekonomik hedeflerimize ulaşmamızın tahmin ettiğimizden de çok daha süratli bir şekilde gerçekleşebileceğini düşünüyoruz."

Son bir yılda yaklaşık 1 milyon 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını bildiren Şahin, "Önümüzdeki dönemde ekonomisi çok daha güçlü bölgesel ve küresel risklere karşı çok daha dayanıklı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'miz büyürken, gelişirken, kalkınırken, güzel şehrimiz Tunceli'de bu gelişmeden, büyümeden kalkınmadan payına düşeni aldı. Son 21 yılda Tunceli'mize 30 milyar liranın üzerinde yatırımda bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Politika
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