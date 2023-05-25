AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Zeytinburnu'da iş adamlarıyla buluştu

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Tekstil Sanayici İşadamları Derneği ile kahvaltı programına katıldı. Sabah saat 10.00 sıralarında Zeytinburnu Belediyesi sosyal tesislerindeki kahvaltıya çok sayıda iş adamı katıldı. Kurtulmuş kahvaltının ardından iş adamlarına seslendi. Konuşmasının ardından Numan Kurtulmuş'a iş adamları hediye takdim etti.

"Milletimiz, Türkiye istikametinde yürüyelim teklifine onay verdiğini göstermiştir"

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gerçekten Türkiye siyasi tarihinin en zor seçimlerinden birisinin ilk raundunu geride bıraktık. Bu seçim sadece önümüzdeki 5 yıl kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimlerin milletvekili olacağının çok ötesinde Türkiye'nin hangi istikamete doğru yöneleceğinin tespitiydi. Birinci turda milletimiz AK Parti'ye açık ara birinci çıkartarak, Cumhur İttifakı'nı da parlamentonun birinci grubu haline getirerek aslında hangi istikamette gidilmesi gerektiğini yani Türkiye istikametinde yürüyelim teklifine onay verdiğini milletimiz göstermiştir. Türkiye'nin yeni hedeflerine, büyük hedeflerine yürümede parlamentoyu yasama organı olarak bu istikamette görevlendirmiştir. Nihayetinde milletimizin görevi, tercihi, sinyali ilk turda ortaya koyduğu fikir, karar bu yöndedir. Ama sistemin gereği yüzde 50 artı 1 gerektiği için Cumhurbaşkanı seçiminde iş ikinci tura kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında Cumhur İttifakı'nın karşısında, AK Parti'nin karşısında içeride ve dışarıda cümle alemin, cümle muhalefet unsurlarının bir araya geldiğini çok yakından takip ettik" dedi.

"14 Mayıs'taki zaferi dereyi görmeden paçayı sıvayarak ilan ettiler"

Kurtulmuş konuşmasının devamında, "Niye karşı olduklarına da yine hiç gizleme gereği duymadan ortaya koydular. Ayrıca içerideki havada şuydu; Erdoğan'ın karşısındaki aday sanki şöyle çok yüksek bir oyda ilk turda kazanacak. Hatta şunu bile söyledi bazıları. Bu ittifakın unsurlarından cezaevlerinin duvarlarını kıracağız. Tırnak içince,esirleri serbest bırakacağız. Yine karşı taraftaki aday açıkça şunları söylemedi mi? Yerel yönetim özerklik şartını getireceğiz ve PKK'nın Türkiye'nin içerisinde aynen Suriye'nin kuzeyinde oluştuğu gibi birtakım kantonlar oluşturmasının zeminini hazırlayacağız. Yine aynı şekilde yapılan birçok açıklamayla KHK'lıların yani FETÖ'cü olduğu için kamu görevlerinden ayrılanların, ötelenenlerin tekrar göreve iadesini temin edeceğiz. Hep beraber bunları gördük. Ortaya da şöyle bir hava çıktı. Sanki muhalefet büyük oyla kazanıyor ve 15 Mayıs sabahı Türkiye'de her şeyi yeni baştan dizayn ediyor. Hatta şunu da çok açık söylediler geleceğiz, yargılayacağız, hapse atacağız, hesap soracağız diye milletin karşısına çıkarak 14 Mayıs'taki zaferi dereyi görmeden paçayı sıvayarak ilan ettiler. Baktığınız zaman bu siyasi tablonun içerisinde gerçekten muhalefetin çok avantajlı olduğu zannediliyordu. Ama bir şeyi ihmal ettiler, unuttular. Bu milletin derin bir feraseti var. Bu millet herkesin ne söylediğini takip ediyor izliyor ve en sonunda kendisinin bu ülkenin menfaatlerine göre kararını veriyor" diye konuştu.

"28 Mayıs'ta ikinci turda çok büyük bir farkla milletimiz Tayyip Erdoğan'ı yeniden, yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanı seçecek"

Millet şunu gördü. Bu kadar cümle alem bir araya gelmeyecek bu kadar farklı unsur eğer Tayyip Erdoğan'ı istemiyor, bu gitsin yıkılsın diyorlarsa Tayyip Erdoğan'a destek olmak lazım. Milletimiz de Tayyip Erdoğan'a destek olduğunu yüzde 49.5 oy vererek ortaya koydu. Bu millete şükranlarımızı ifade ediyoruz. Ama henüz bitmedi. Şurada sayılı saatler kaldı. Artık günler bile dememize gerek yok. İnşallah 28 Mayıs'ta ikinci turda çok büyük bir farkla milletimiz Tayyip Erdoğan'ı yeniden, yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanı seçecek. İnşallah yeni bir kapıyı açacak yeni bir defterin ilk sayfasını açacak, yeni bir safhaya geçecek Türkiye yüz yılı için vira Bismillah diyerek bu millet yola koyulacaktır" dedi. - İSTANBUL

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023