AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan yeni yıl paylaşımı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İstikrar unsuru ve uluslararası yatırımcılar için güvenilir bir liman olan ülkemiz, 2025'te olduğu gibi 2026 yılında da bu doğrultuda çabalarını kararlılıkla sürdürecektir." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2025 yılının, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde çözüm odaklı, dengeli ve erdemli dış politika anlayışını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiği bir yıl olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen yoğun ve etkili diplomasi trafiğinin, Türkiye'nin küresel barışa, istikrara ve işbirliğine yönelik somut katkılarını pekiştirdiğini dile getiren Ala, "Bu süreç, ülkemizin hem bölgesel hem de küresel ölçekte güvenilir bir ortak ve bir aktör olarak saygın konumunu tahkim etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Efkan Ala, şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası hukukun ve insani değerlerin savunucusu olarak, başta Filistin meselesi olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki krizlere karşı sorumlu bir duruş sergilemiştir. BM platformları dahil tüm uluslararası forumlarda, insan onuru, toprak bütünlüğü ve egemenlik hakları temelinde çağrılar yinelenmiş, mazlumların sesi olunmuştur. Rusya-Ukrayna savaşında sürdürülen ve devam eden arabuluculuk çabaları ve tarafları diyaloğa davet eden yaklaşım, Türkiye'nin 'adil barış' idealine olan bağlılığını ve bu konudaki benzersiz konumunu ortaya koymuştur. Suriye'de istikrarı önceleyerek, bölgenin topyekün bir barış havzasına dönüşmesi konusunda kararlı ve çok yönlü çabalar hayata geçirilmiştir. Afrika'dan Asya'ya, Kafkasya'dan Balkanlar'a geniş bir coğrafyada Türkiye'nin ortaya koyduğu adil çözüm önerileri dünya liderleri tarafından da dikkatle ve takdirle izlenmektedir."

Türkiye'nin, uluslararası sistemin daha adil bir yapıya kavuşması yönündeki katkılarını, çok taraflı platformlardaki aktif katılımıyla sürdürdüğünü belirten Ala, "G20'de küresel ekonomik dayanışmaya yönelik değerli öneriler sunarken, MIKTA gibi dinamik yapılar içindeki koordinasyonu güçlendirmiştir. Aynı zamanda, Türk Devletleri Teşkilatı ile stratejik işbirliğini derinleştirmiş, NATO üyesi olarak diğer bölgesel ve küresel örgütlerle yapıcı diyalog kanallarını açık tutmuştur. Antalya, Ankara ve İstanbul'un, dünyanın dört bir yanından gelen liderler için önemli bir istişare ve diyalog merkezi haline gelmesi, ülkemize duyulan güvenin somut bir göstergesidir." açıklamasını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, 2025 yılında gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler ve ev sahipliği yapılan kritik görüşmelerin, Türkiye'nin farklı perspektifleri bir araya getirebilme kapasitesini teyit ettiğini kaydederek, bu buluşmaların, karşılıklı saygı temelinde, bölgesel ve küresel sorunlara ortak akıl arayışının platformunu oluşturduğunu ifade etti.

Yürütülen diplomatik temasların, Türkiye'nin savunma sanayisi ve ekonomik kalkınma hedefleriyle birlikte değerlendirildiğini vurgulayan Ala, milli güvenliği ilgilendiren konuların en üst düzeyde ele alındığını, uluslararası ticaret ve yatırım ağlarının genişletildiğini dile getirdi.

"Aktif konumunu daha da belirginleştirmiştir"

Ala, terörle mücadele alanında bölgesel ve uluslararası iş birliğinin kararlılıkla sürdürüldüğünü, "Terörsüz Türkiye" hedefi için somut adımlar atıldığını belirtti.

Efkan Ala, paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"2025 yılı, Türkiye'nin uluslararası arenadaki yapıcı ve aktif konumunu daha da belirginleştirmiştir. Ülkemiz, küresel sistemdeki karmaşık dinamikler arasında ilkeli, öngörülebilir ve istikrarlı bir politika izleyerek, barışın, diyaloğun ve kalkınmanın mümkün olduğunu ortaya koymuştur. İstikrar unsuru ve uluslararası yatırımcılar için güvenilir bir liman olan ülkemiz, 2025'te olduğu gibi 2026 yılında da bu doğrultuda çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."