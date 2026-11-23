AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, " Türkiye'nin diğer Türk devletleriyle olan ticaret kapasitesini inşallah orta vadede 60 milyar dolara çıkarma hedefimiz bulunmaktadır. Şu an bu hedefin yaklaşık yüzde 45'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Zorlu program kapsamında İvedik OSB yönetimi ile bilgilendirme toplantısına katıldı.

Burada konuşan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son dönemde Ar-Ge kapasitesini ve sanayi altyapısını artırmak amacıyla tarihi atılımlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

"Türkiye savunma sanayisinde kendi teknolojisini geliştirip ihraç edebilen bir ülke konumuna erişti"

Özellikle yerli ve milli savunma sanayiinin ulaştığı son nokta ile Türkiye'nin sadece bölgesinde değil, dünyada rekabet edebilir bir ülke hale geldiğini aktaran Zorlu, "Nitekim Türkiye özellikle bu sahada sadece satın alan bir ülke olmaktan çıkmış, artık kendi üretimini, teknolojisini geliştirip, tasarlayıp ihraç edebilen bir ülke konumuna erişmiştir. Bu manada son olarak Kızılelma'nın silahlı kuvvetlerimizin envanterine girmesi dünyada bir başka ilki de gerçekleştirmemize vesile olmuştur. Bu süreç adım adım ilerlemeye devam edecektir. İşte bu büyük yönelimin önemli merkezlerinden birisi de şüphesiz Başkentimiz Ankara olmuştur" dedi.

"Türk Forum 2026 kapsamında 21 proje ödüllendirilecek"

TDT 13. Liderler Zirvesi'nin ardından Türk devletleri arasında yoğun bir iletişim trafiğinin arttığını kaydeden Zorlu, "Zirvenin hemen ardından Türk devletleri arasında yoğun bir iletişim trafiğinin artmakta olduğunu özellikle burada ifade etmek istiyorum. Bugün bir araya gelme sebeplerimizden de olan Türk Forum 2026 projesinin hayata geçiriliyor olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. İnşallah bu proje kapsamında 9 Aralık günü Ankara'da yine Organize Sanayi Bölgemizin ev sahipliğinde bu önemli projenin lansmanını yapacağız. Öyle ki yaklaşık 300 başvuru projeleriyle Türk devletlerinden şu an bu proje kapsamında ulaştı ve 21 seçilen projenin ödülleri inşallah yoğun bir katılımla burada gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"Teknopark Ankara bünyesinde bir Türk Dünyası Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Merkezi kurulmasını son derece önemsiyoruz"

Gelecek dönemde İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nin Türk devletlerinde geniş sektörlere yayılımı için çalışmaları artıracaklarına da değinen Zorlu, "Teknopark Ankara bünyesinde bir Türk Dünyası Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Merkezi kurulmasını son derece önemsiyoruz. Ben de bu projenin hayata geçirilmesi için Başkanlığımız bünyesinde gerekli girişimleri yapacağım. Teknopark bünyesinde artık somut bir Türk dünyası iş birliği merkezinin kurulması, işte bu projenin artık daha da somutluk kazanması bakımından büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Türk devletleriyle ticaret kapasitesini 60 milyar dolara çıkarma hedefimiz bulunmaktadır"

Türkiye Yüzyılı hedefinin eş zamanlı olarak Türk Dünyası Yüzyılı hedefiyle ilerlemeye devam ettiğine de dikkati çeken Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her sahada üretim kapasitemizi artırmak suretiyle Türk dünyası arasında özellikle Türkiye'nin diğer Türk devletleriyle olan ticaret kapasitesini inşallah orta vadede 60 milyar dolara çıkarma hedefimiz bulunmaktadır. Ve şu an bu hedefin yaklaşık yüzde 45'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah adım adım bu hedefe doğru ilerleyeceğiz."

Konuşmasının ardından Zorlu, Girişim Ofisi'nde genç girişimcilerle buluştu ve Ar-Ge firmalarında incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı