AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kocaeli'de partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, " Ak Parti'nin hikayesi; iktidar da olunur, muktedir de olunur hikayesinin tam adıdır." dedi.

Karşıyaka Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Başiskele 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Yavuz, Türkiye siyasi tarihinden bahsetti.

CHP'nin 1950'deki seçimi kaybetmesiyle çok partili hayata geçildiğini belirten Yavuz, 1954 ve 1957'deki seçimleri kaybeden CHP'nin sandıktan ümidini kesmesi üzerine darbeler döneminin başladığını kaydetti.

Yavuz, Türkiye'de iktidar olanın muktedir olamadığı bir kurgu oluşturulduğunu dile getirerek, "AK Parti'nin hikayesi; iktidar da olunur muktedir de olunur hikayesinin tam adıdır aslında." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarında ekonomik ve toplumsal alanda yaşanan gelişmelerden bahseden Yavuz, bugün Türkiye'nin aylık ihracatının o dönemin yıllık ihracatını geçtiğini vurguladı.

Yavuz, özgürlük, demokrasi ve insan hakları konusunda da önemli işler yaptıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mesela başörtüsü konusu. Başörtüsü konusu yönetmelikle olmuyordu, kanunla da olmuyordu Özal döneminde. 'Bu ancak anayasayla olur.' deniyordu. Bizim dönemimizde 2008 Şubat ayında anayasadan geçirdik ama Anayasa Mahkemesi iptal etti. Anayasaya aykırı bir şekilde iptal etti. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı bir şekilde karar verdi ve anayasa değişikliğini iptal etti. Yargı erki bağımsız bir erk. Biz de hani yargıyla ilgili özellikle başörtüsü kapsamında bu süreçleri görmüş insanlarız."

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen saldırıya değinen Yavuz, "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Beşinci nesil savaş uçağını, KAAN'ı dünyada yapan sadece 5 ülke var. Artık biz de yapıyoruz. 2028'de Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine geçecek." ifadelerini kullandı.

Yavuz, 2025'te yerli ve milli tankın seri üretime başlayacağını dile getirerek, "Artık bizim milli aracımız, yerli otomobilimiz var. Bizim artık nükleer santralimiz var. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl da ilk ünitesi devreye geçecek." dedi.

Gezi Parkı eylemcilerinin o dönem nükleer santral ve üçüncü havalimanı inşaatının durdurulmasını, üçüncü köprüden vazgeçilmesini talep ettiğini söyleyen Yavuz, "İstiyorlar ki güçsüz olalım. İstiyorlar ki ayaklarımızın üstüne durmayalım çünkü bir sömürü düzeni kurmuşlar ve bu sömürü düzenini devam ettirmek için karşılarına dikilecek ne kadar insan varsa hangi medeniyet varsa o insanları ve o medeniyeti yok etmeye çalışıyorlar. Ama herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Kim ne derse desin artık bizim 'Amerika ne der, Avrupa ne der?' diyen değil, ona bakarak hareket eden değil, 'Bana ne Avrupa'dan, bana ne Amerika'dan. Ben milletim ne der, Rabbim ne der ona bakarım ve yürür giderim.' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ımız var." diye konuştu.

"Susuyorsak edebimizden susuyoruz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da muhalefetin her gün adalete saldırdığını belirterek, "Mahkemede olan konuda siyasilerin konuşması yargıya müdahale değil midir?" diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hareket davasına değinen Büyükakın, şunları kaydetti:

"Bu davadan bana ceza verirseniz diye parmağını sallıyor. O zaman ben de sana söylüyorum sayın İmamoğlu, sen bir ahmaksın. Bu bir suçsa o zaman dava açmayacaksın. Öyle değil mi? Öyle. Susuyorsak edebimizden susuyoruz. Kendimize yakışmadığı için susuyoruz. İş yapmaya gelince zaten milletin bunlardan iş beklediği yok, umudu da yok. Umudun, icraatın ve geleceğin partisidir AK Parti. Cumhur İttifakı umudun, icraatın ve geleceğin ittifakıdır."

Büyükakın, siyasi konulara girince birilerinin "Sen belediye başkanısın, bu konulara sen niye giriyorsun?" dediğini belirterek, "Ben de onlara şunu söylüyorum, İmamoğlu belediyeyle ilgili hiçbir şey söylüyor mu? Ona serbest bize yasak mı? Biz siyaset yapamaz mıyız? Ben susarsam kim konuşacak? Tam da konuşulması gereken zamanda niye susacağız. Allah'ın izniyle bu memleketi onlara teslim etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kongreye, Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğu, Cemil Yaman, Mehmet Akif Yılmaz, Veysal Tipioğlu ve Sami Çakır, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker ile partililer katıldı.