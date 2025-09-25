AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'CHP gibi bir parti değiliz, bu işi dava bilinciyle yapıyoruz'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, "Biz CHP gibi bir parti değiliz, makamları sadece araç olarak görüyoruz amaç olarak değil, bu işi dava bilinci ile yapıyoruz" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'un Kartal ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında esnafla bir araya geldi. Programa AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, AK Parti İstanbul Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy da katılarak gündemin sıcak başlıkları, ekonomi ve hükümet projeleri ile birlikte "Terörsüz Türkiye" süreci de doğrudan vatandaşlara aktarıldı.

"Bu bilinçle siyaset yapıyorsanız devamlı milletin içinde olacaksınız"

Siyaseti milletle birlikte yaptıklarını dile getiren Yavuz, "Partiyi milletimiz kurdu, tabelasını asmak bize düştü. Siyaseti böyle yaptığınızda da milletimize hizmetkarlık kendiliğinden geliyor. Bu bilinçle siyaset yapıyorsanız devamlı milletin içinde olacaksınız. Vatandaşların görüşlerini alarak yeniden kendinizi hizalayacaksınız. Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmalarla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün dünyanın en iyi savunma sanayisinin olduğu bir ülkenin lideri olarak görülüyorsa, kimsesizlerin sesi olarak liderlik örneği sergiliyorsa, bu milletimiz için gurur vesilesidir. Doğru yaklaşım, milletimizin hayrına olacak olan, Müslüman olmanın gereği neyse, o yaklaşımı ortaya koyuyor. Türkiye'de öyle bir lider var ki Recep Tayyip Erdoğan, o işini sadece siyasal bir bakış açısıyla yapmıyor. O gerçekten bu toprakların, bu milletin hayrına olan ne ise onu yapmanın derdinde. Arkasından oy geliyor ama yaparken oy niyetiyle yapmıyor" dedi.

"CHP gibi bir parti değiliz"

AK Nokta aracının önünde teşkilat mensuplarıyla ilgili konuşan Yavuz, "Eski mahalle başkanımız da burada yenisi de burada. Bu anlayış bir şeyi gösteriyor bize. Bu partide nöbeti nerede tuttuğunuzun bir önemi yok. Nöbeti nasıl tuttuğunuz önemli. Çünkü hepimiz aynı havuza su taşıyoruz. Biz CHP gibi bir parti değiliz. Biz bu işi dava bilinci ile yapıyoruz. O açıdan makamları sadece araç olarak görüyoruz amaç olarak değil. Bizim en büyük rütbemiz dava neferliği rütbesidir" diye konuştu.

Bir günde bin 700 farklı program

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Yüzyılı buluşmalarının 81 il ve 973 ilçede gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu buluşmalarımızda milletimizin fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini, tüm politika başlıklarında yaptığımız çalışmalara dair fikirleri alarak çalışmalarımızı sürdürdük" demişti. Türkiye Yüzyılı Buluşmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de, "Bakanlarımızın, Genel Başkan Yardımcılarımızın, milletvekillerimizin ve üyelerimizin öncülüğünde 283 grup oluşturuldu ve 283 grup 10'ar kişiden 2 bin 830 kişilik bir heyetle birlikte bin 700 program 961 mahallemizde faaliyetler yürüteceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - İSTANBUL