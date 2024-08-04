AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Türkiye Yine En Hızlı Büyüyen Ülkeler Arasında Yerini Alacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "2025 dengeli bir yıl olarak geçecek, fakat yılın sonundan itibaren Türkiye yine dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yerini alacak" dedi.

Demiröz, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından Aslanapa ilçesinde düzenlenen 'Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Partililerin yoğun yoğun ilgi gösterdiği toplantıda AK Parti Kütahya milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da birer konuşma yaparak, bundan sonra da daha çok çalışılması gerektiğini vurguladılar.

Demir, Bayırcı ve Önsay'dan sonra kürsüye gelen Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Şu anda Ankara, ekonomiye sahip ve onun eksiklerinin neler olduğunu keşfetmiş durumda. Hiç merak etmeyin bu aydan itibaren temmuz rakamları yakında açıklanacak. Enflasyon rakamları, iş gücü artışı, büyüme katsayıları hepsi açıklandığında göreceksiniz ki bu yıl sonuna kadar enflasyon aşağı doğru inecek. 2025 dengeli bir yıl olarak geçecek, fakat 2025 sonundan itibaren Türkiye yine dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasında yerini alacak. Şu anda satın alma paritemize göre dünyanın 11. ülkesiyiz. Tabi çıta çok yükseldi. Hayat standartlarımız çok yükseldi. 20 sene öncesine göre hayat standardımız hepimizin 3 katına kadar yükseldi. Önce pandemi sonra savaş, arkasından deprem, maalesef ekonomideki bu sallantıyı, gerilemeyi ve fiyat artışlarındaki kontrol eksikliğini getirdi ama bütün gücümüzle çalışıyoruz, şu anda ekonomi emin ellerde ve en kısa zamanda inşallah tekrar rayına oturacak ve Türkiye dünyada yine en yüksek büyümeyi sağlayan refah ülkelerinden biri haline gelecek. Bunun bir kısmı da algı yönetimi, aslında gelirlerimiz de yükseldi. Mümkün olduğu kadar gelirleri arttırmaya çalıştık. Ancak bazı dezavantajlı olan gruplar var ki onlar emeklilerimiz. Sadece emekli maaşına bakanlar, evi kirada olanlar ve tek geliri olanlarla ilgili sıkıntılar var. Aile Bakanlığına gerekli talimat verildi. İlçelerde kaymakamlıklara, illerde valiliklere gerekli talimat verildi. Bu insanlarımızı bize bulup getireceksiniz. Bu insanlarımıza biz direkt yardımlarımızı yapacağız. Her türlü desteği vereceğiz ve bu kritik dönemi inşallah hep beraber aşacağız. Biz sosyal bir devletiz, biz geçmişte de bu sıkıntıları yaşadık. Avrupa gibi, 18 yaşında çocuklarımızı başka yerlere gönderen, 'ne yaparsan yap' diyen bir ülke değiliz. Bizim aile birliğimiz güçlü. 2008'deki olayları hatırlayın. Baba oğluna, kardeş kardeşe, dayı yeğenine destek vererek sıkıntıları öyle aşmıştık. Bunu da aşacağız hiç merak etmeyin. İnşallah el birliği ile ve AK Parti liderliği ile Türkiye bu çıkmazdan en yakın zamanda çıkacak" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA