AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Erzincan'da gençlerle buluştu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Erzincan'da "Söz Gençlikte" programına katıldı.

Acar, kentteki programları kapsamında Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edip ardından sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile İl Özel İdaresi'ne ait sosyal tesiste bir araya geldi.

Kentteki Yeraltı Çarşısı'nı da gezen Acar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip hayırlı işler diledi.

Acar, daha sonra Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan bir kafede düzenlenen "Söz Gençlikte" programında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa, Erzincan Koordinatörü AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları ve partililer katıldı.