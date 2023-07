AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 520 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını açıkladı

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında 129 bin araçla, 520 bin gurbetçinin ülkeye giriş yaptığını söyledi. Sırakaya, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tıpkı Türkiye'de yaşayan her bir kardeşimiz gibi bu ülkenin asli birer unsuru olduklarını, onların Türkiye için vazgeçilmez olduklarını da bir kez daha ifade etmek için bugün buradayız. Çünkü yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın her birisini bizler bir yumuşak güç olarak görüyoruz. Orada her birini gönüllü elçimiz olarak görüyoruz" dedi.

Ak Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, beraberinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba ile Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan gurbetçilerle buluştu. Gümrük sahasında ve peronlarda bekleyen gurbetçilerle sohbet eden Sırakaya, yol boyunca yaşadıkları sıkıntıları da dinleyerek not aldı.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızın tıpkı Türkiye'de yaşayan her bir kardeşimiz gibi bu ülkenin asli birer unsuru olduklarını, onların Türkiye için vazgeçilmez olduklarını da bir kez daha ifade etmek için bugün buradayız. Çünkü yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın her birisini bizler bir yumuşak güç olarak görüyoruz. Orada her birini gönüllü elçimiz olarak görüyoruz. Yine 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihinde gerçekleşmiş olan genel seçimlerde yurt dışındaki vatandaşlarımızın siyasi katılımının bugüne kadar rekor denilebilecek seviyede yüzde 56'lık bir oranda, 1 milyon 930 bin vatandaşımızın sandığa gitmiş olmasını aidiyet bilinci anlamında da kıymetli gördüğümüzü ifade ediyoruz. Tekrar bütün gelen kardeşlerimize 'hoş geldin' diyoruz. Memleketlerinde inşallah doyasıya bir ay ve yahut da iki aylık bir zaman dilimi geçirecekler. Türkiye sınırları içerisine girdikten sonra memleketlerine, son varış noktalarına giderken muhakkak trafik kurallarına riayet etmelerini, hız sınırlarına riayet etmelerini çünkü her bir kardeşimizi bir değer olarak gördüğümüzü, onları muhakkak kıymetli bildiğimizi ve can kaybını minimize etmek anlamında da bu hassasiyete uymamız gerektiğini ifade ediyorum.".