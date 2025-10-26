Haberler

AK Parti'den PKK'nın Çekilme Kararına İlişkin Açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının güvenlik, demokratik istikrar ve bölgesel barış açısından önemli olduğunu belirtti. Bu gelişmenin Türkiye Yüzyılı vizyonu için de büyük bir adım olduğuna dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, "Bu gelişme sadece güvenlik alanında değil, demokratik istikrar, toplumsal huzur ve bölgesel barış açısından da büyük önem taşımaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükgümüş, Türk milletinin onlarca yıllık mücadelesinin ve devletin kararlılığının sonucu 'Terörsüz Türkiye' hedefine daha da yaklaşıldığını ifade ederek, "Bu gelişme sadece güvenlik alanında değil; demokratik istikrar, toplumsal huzur ve bölgesel barış açısından da büyük önem taşımaktadır. Terörün tamamen tasfiye edilmesiyle birlikte ülkemizde ekonomik kalkınma süreci daha da hızlanacak ve 'terörsüz bölge' için güçlü bir zemin kazanmış olacağız. Şüphesiz 'büyük ve güçlü Türkiye' yolundaki bu önemli eşikte, provokasyonlara, istismar girişimlerine ve dezenformasyona karşı azami dikkatle hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Devletimizin kurumları, milletimizin iradesi ve siyaset kurumunun sağduyulu desteğiyle, Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik ve huzur vizyonunu hayata geçireceğimize inancımız tamdır. Terörden, şiddetten ve vesayet odaklarından arınmış güçlü Türkiye; sadece 86 milyon vatandaşımız için değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için de daha büyük bir umut haline gelecektir. Milletimizin duaları, kararlılığı ve birliğiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Ne olacak bu Liverpool'un hali? Yine kaybettiler

Ne olacak bu takımın hali?
Trump, Malezya'da uçaktan iner inmez dansa başladı

Trump uçaktan iner inmez dansa başladı
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.