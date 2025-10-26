AK Parti'den PKK'nın Çekilme Kararına İlişkin Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, "Bu gelişme sadece güvenlik alanında değil, demokratik istikrar, toplumsal huzur ve bölgesel barış açısından da büyük önem taşımaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükgümüş, Türk milletinin onlarca yıllık mücadelesinin ve devletin kararlılığının sonucu 'Terörsüz Türkiye' hedefine daha da yaklaşıldığını ifade ederek, "Bu gelişme sadece güvenlik alanında değil; demokratik istikrar, toplumsal huzur ve bölgesel barış açısından da büyük önem taşımaktadır. Terörün tamamen tasfiye edilmesiyle birlikte ülkemizde ekonomik kalkınma süreci daha da hızlanacak ve 'terörsüz bölge' için güçlü bir zemin kazanmış olacağız. Şüphesiz 'büyük ve güçlü Türkiye' yolundaki bu önemli eşikte, provokasyonlara, istismar girişimlerine ve dezenformasyona karşı azami dikkatle hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Devletimizin kurumları, milletimizin iradesi ve siyaset kurumunun sağduyulu desteğiyle, Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik ve huzur vizyonunu hayata geçireceğimize inancımız tamdır. Terörden, şiddetten ve vesayet odaklarından arınmış güçlü Türkiye; sadece 86 milyon vatandaşımız için değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için de daha büyük bir umut haline gelecektir. Milletimizin duaları, kararlılığı ve birliğiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." - ANKARA