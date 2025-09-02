AK Parti MYK Toplantısı Gerçekleşti

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 18.16'da başladı. Toplantıda; Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'nın ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nın sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca, TBMM gündemi de ele alınacak. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.