AK Parti MYK Toplantısı Gerçekleşti
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MYK toplantısında ekonomi, çevre politikaları ve eğitim konuları ele alınacak, ayrıca TBMM gündemi tartışılacak. Toplantının ardından Ömer Çelik'in basın açıklaması yapması bekleniyor.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 18.16'da başladı. Toplantıda; Ekonomi İşleri Başkanlığı'nın, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı'nın ve Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı'nın sunum yapacağı belirtildi. Toplantıda ayrıca, TBMM gündemi de ele alınacak. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika