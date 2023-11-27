AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndan Temayül Yoklaması

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığınca 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapıldığını belirterek, "AK Kadrolarımızla, birlik ve irademizle gelecek yürüyüşümüze devam ediyoruz. İlçe ve Beldelerimizde toplamda 45'in üzerinde başvuru oldu. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çanakkale'mizde büyük bir zafere imza atacağımıza inancımız tam" dedi. Temayül Komisyon Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, "Bizim her çalışmamızda, danışma meclislerimizde, seçim çalışmalarımızda ve temayül yoklamalarımızda birliğimizi, beraberliğimizi gösterdiğimiz güzide toplantılar olarak değerlendiriyoruz. İnşallah burada da Çanakkale teşkilatımızın oluşturduğu bu istişare ortamından çıkacak hayırlı kararlarla 2024 seçimlerinde de hem merkezde hem de diğer ilçelerimizde güçlü bir sonucu almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması Anafartalar Spor Salonunda yapıldı. AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'ün komisyon başkanlığını yaptığı, temayül yoklamasına il ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı. Üyeler, belediye başkan aday tercihlerini çevrimiçi yoklama ile belirledi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale'de ilçe ve beldelerle birlikte 45'in üzerinde aday adaylığı başvurusu yapıldığını belirterek, "Genel Merkez Komisyon Başkanımız Milletvekilimiz Ahmet Büyükgümüş, Komisyon Üyelerimiz; Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek, Kadın Kolları MKYK Üyemiz Dora Kübra Yıldız ve Gençlik Kolları MKYK Üyemiz Muhammed Zahid Bayram'ın koordinasyonu ile gerçekleştirdiğimiz temayül yoklamamızı sonlandırdık. AK Kadrolarımızla, birlik ve irademizle gelecek yürüyüşümüze devam ediyoruz. İlçe ve Beldelerimizde toplamda 45'in üzerinde başvuru oldu. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde Çanakkale'mizde büyük bir zafere imza atacağımıza inancımız tam. Parti içi demokrasi kültürümüzün en önemli örneği olan temayül yoklamamızın Çanakkale'miz adına hayırlı olmasını diliyor, katılım sağlayıp fikirlerini beyan eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Temayül Komisyon Başkanı Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise, "Burada Çanakkale Teşkilatımızla birlikteyiz, çok güzel bir atmosferde bir demokrasi şenliği şeklinde burada temayül yoklamamızı gerçekleştiriyoruz. Bizim her çalışmamızda, danışma meclislerimizde, seçim çalışmalarımızda ve temayül yoklamalarımızda birliğimizi, beraberliğimizi gösterdiğimiz güzide toplantılar olarak değerlendiriyoruz. İnşallah burada da Çanakkale teşkilatımızın oluşturduğu bu istişare ortamından çıkacak hayırlı kararlarla 2024 seçimlerinde de hem merkezde hem de diğer ilçelerimizde güçlü bir sonucu almayı hedefliyoruz. Değerli İl Başkanımız yanımızda, sabah erken saatlerden beri ekibiyle birlikte çok güçlü bir çalışma ortaya koymuşlar, kendisini tebrik ediyorum. İnşallah burada Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik anlamında kapılarını aralayacak bir sonucu Çanakkale'mizde alacağız. Bu temayül de onun başlangıç noktası olacak" diye konuştu. - ÇANAKKALE