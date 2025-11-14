Haberler

AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan Su Zammına Tepki

Güncelleme:
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BUSKİ Genel Kurulu'nda su tarifelerine yapılan yüzde 30'luk zammı eleştirerek, CHP yönetimini popülist politikalarla suçladı. Bursa'nın yönetim krizine dikkat çeken Gürkan, şehirde suyun pahalı hale geldiğini ve bu durumun vatandaşın yükünü artırdığını belirtti.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Kurulu ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı oturumunda Plan Bütçe Komisyonu'nun yüzde 30'luk zammı içeren su, atık su tarifeleri ve kademelerinin güncellemesi raporunun oy çokluğuyla kabul edilmesine tepki gösterdi.

Gürkan, yaptığı açıklamada, göreve gelir gelmez siyasi popülizmin en çarpıcı örneklerinden birini sergileyerek önce "suya yüzde 25 indirim yapacağız" vaadini veren, ardından da arka arkaya gelen fahiş zamlarla Bursa'yı Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehirlerinden biri haline getiren CHP zihniyetinin, BUSKİ Genel Kurulu'nda "doğru yapmamışız" diyerek kendi hatasını itiraf etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Suya yapılan zamma tepki gösteren Gürkan, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar 'su şehri' olarak anılan Bursa'yı susuzluğa, plansızlığa ve vizyonsuz yönetime mahkum eden bu anlayış, bugün hem su hem de atık su fiyatlarına yeniden yüzde 30 zam yaparak vatandaşın yükünü bir kez daha artırmıştır. Ne yazık ki Bursa Büyükşehir Belediyesinde ve iştiraklerinde yönetim krizi olduğu, alınan yanlış karar ve yapılan fahiş zamlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ne sosyal adaletle, ne kamu yönetimi ciddiyetiyle, ne de sorumluluk bilinciyle bağdaşan bu yanlış kararları şiddetle kınıyorum. Bursa'mız kimsenin siyasi hesaplarla, deneme yanılmayla yönetebileceği bir şehir değildir. Kadim şehrimizin hiçbir kurumunun, hiçbir vatandaşının, vizyonsuz, popülist ve günübirlik kararların bedelini ödemeye tahammülü yoktur. Bursa'nın menfaatini korumaya, yanlışları yüksek sesle dile getirmeye ve şehrimizin geleceğini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Politika
