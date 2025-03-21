AK Parti Bilecik İl Başkanı'ndan Ramazan İftarı ve Birlik Mesajı
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ramazan ayının ruhunu yansıtmak amacıyla çeşitli takımların taraftar gruplarıyla bir araya gelip iftar sofrası kurdu. Bilecikspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Bursaspor taraftarlarının katıldığı etkinlikte dayanışma ve kardeşlik mesajları verildi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak amacıyla taraftar gruplarıyla iftar sofrasında bir araya getirdi.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlenen iftara Bilecikspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Bursaspor'un taraftar grupları katıldı. İl Başkanı Yıldırım programda yaptığı konuşmada "Ramazan, paylaşmanın, birlik olmanın ve bereketin ayı. Bu akşam gönül soframızı, farklı takımların değerli taraftar gruplarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan'ın ruhunu yansıtan dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bir araya geldik; muhabbet ve samimiyetle dolu bir akşam geçirdik. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika