AK Parti Bilecik İl Başkanı'ndan Ramazan İftarı ve Birlik Mesajı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtmak amacıyla taraftar gruplarıyla iftar sofrasında bir araya getirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında düzenlenen iftara Bilecikspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Bursaspor'un taraftar grupları katıldı. İl Başkanı Yıldırım programda yaptığı konuşmada "Ramazan, paylaşmanın, birlik olmanın ve bereketin ayı. Bu akşam gönül soframızı, farklı takımların değerli taraftar gruplarıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Ramazan'ın ruhunu yansıtan dayanışma ve kardeşlik duygularıyla bir araya geldik; muhabbet ve samimiyetle dolu bir akşam geçirdik. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin" dedi. - BİLECİK