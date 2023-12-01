AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te ziyaretler gerçekleştirdi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hasankeyf Belediyesi toplantı salonunda muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Nasıroğlu, yapay zekanın önümüzdeki dönemde dünya ekonomisine katkılarını değerlendirerek, bu kapsamda Batman'ın, Batmanlı iş insanlarının, yatırımcıların ve gençlerin hedef belirlemesi gerektiğini kaydetti.

Petrol şehrini her alanda kalkındırmak, geliştirmek ve büyütmek için hedeflerini de artırdıklarını ifade eden Nasıroğlu, "Diyoruz ki gelin hep birlikte Batman'ı büyükşehir yapalım, OSB'yi güçlü hale getirelim ve bunun yanında teknolojiyi de takip ederek şehrimizi güçlü kılalım. Hedeflerimizi büyük tutalım. Siz ebeveynler çocuklarınıza gelecekle ilgili cesaret verirseniz ve en önemlisi müteşebbis bir gençlik yetiştirebilirseniz bir çok şey başarırız." dedi.