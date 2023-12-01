Üye Girişi
Haberler

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf'te ziyaretler gerçekleştirdi

Son Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Nasıroğlu, yapay zekanın dünya ekonomisine katkılarını değerlendirerek, Batman'ın hedef belirlemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Hasankeyf Belediyesi toplantı salonunda muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya gelen Nasıroğlu, sorun ve talepleri dinledi.

Nasıroğlu, yapay zekanın önümüzdeki dönemde dünya ekonomisine katkılarını değerlendirerek, bu kapsamda Batman'ın, Batmanlı iş insanlarının, yatırımcıların ve gençlerin hedef belirlemesi gerektiğini kaydetti.

Petrol şehrini her alanda kalkındırmak, geliştirmek ve büyütmek için hedeflerini de artırdıklarını ifade eden Nasıroğlu, "Diyoruz ki gelin hep birlikte Batman'ı büyükşehir yapalım, OSB'yi güçlü hale getirelim ve bunun yanında teknolojiyi de takip ederek şehrimizi güçlü kılalım. Hedeflerimizi büyük tutalım. Siz ebeveynler çocuklarınıza gelecekle ilgili cesaret verirseniz ve en önemlisi müteşebbis bir gençlik yetiştirebilirseniz bir çok şey başarırız." dedi.

Kaynak: AA / Politika

Ferhat Nasıroğlu Milletvekili Hasankeyf Batman Yerel Teknoloji Politika Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati! CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2023: 1 Aralık Cuma mesajları yazılı, resimli, kısa, ayetli! Hayırlı Cumalar mesajları! İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! TÜİK KASIM AYI ENFLASYON ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklenti ne kadar? 2023 TEFE-TÜFE oranı nedir? İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Selman Öğüt kimdir? Selman Öğüt kaç yaşında, ne iş yapıyor? 1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title